Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı: İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesinde anlaşma çıktı. Özel sektörün en büyük toplu sözleşmesiyle ilk 6 ay için yüzde 27.44 oranında zam yapıldı.

Türk Metal Sendikası ve işveren sendikası olan MESS arasındaki toplu sözleşmeden anlaşma çıktı. Anlaşma bu sabaha karşı 02.30'da imzalar atıldı.

Böylece 130 bin işçiyi ilgilendiren, özel sektörün en büyük toplu sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı. Kararı Twitter hesabından duyuran Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, ikinci altı ay için anlaşılan yüzde 30 oranında zammın enflasyon korumasında olacağını belirtti.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, paylaşımında şu bilgileri verdi:

“Toplu Sözleşme müzakerelerinde 12 Ocak 2022 Çarşamba sabaha karşı 02:30'da başarıyla sonuçlanmıştır. MESS ücret ortalamasına yıllık yüzde 65,67 oranında zam alınmıştır. Bunun açılımı şöyledir: İlk 6 ayda herkesin saat ücretine %10, bunun üzerine 3 lira 70 kuruş seyyanen zam alınmıştı. Bunun karşılığı yüzde 27,44 tür. İkinci 6. ayda herkesin saat ücretine yüzde 30 oranında zam yapılacaktır. Bu oran enflasyon korumalıdır.

Sosyal haklar: 1. yıla yüzde 35 artış sağlanmıştır. Kurban Bayramı yardımı 1. yıl için bütün gruplara %75 oranında arttırılmıştır. İlki bu Ocak ayında olmak üzere herkese net 400 TL'lik erzak çeki, 2023 ocak ayında yine net 400 TL'lik erzak çeki verilecektir.”

2021 Eylül ayında başlayan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk metal grev kararı almıştı. Taraflar 10 Ocak Pazartesi günü yeniden görüşmelere başlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.