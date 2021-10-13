Türk Metal işçisi zam talebi nedir? 2021-2023 Türk Metal Sendikası işçilerine ne kadar zam yapılacak?

Türk Metal işçisi zam oranı ne zaman belli olacak? Yaklaşık olarak 130 bin Türk Metal işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. Türk Metal ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yapılan müzakerelerin başlaması ile işçiler de kendilerine yapılacak zamları ve sosyal iyileştirmelerin ne olacağını merakla bekliyor. İşçiler 2021-2023 Türk Metal Sendikası işçilerine ne kadar zam yapılacak? gibi soruları şimdiden sormaya başladı.

Türk Metal işçisi zam oranı ne zaman belli olacak? Yaklaşık olarak 130 bin Türk Metal işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. Türk Metal ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yapılan müzakerelerin başlaması ile işçiler de kendilerine yapılacak zamları ve sosyal iyileştirmelerin ne olacağını merakla bekliyor. İşçiler 2021-2023 Türk Metal Sendikası işçilerine ne kadar zam yapılacak? gibi soruları şimdiden sormaya başladı.

2021-2023 Türk Metal Sendikası işçilerine ne kadar zam talep edildi?

Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'yla (MESS) yapacakları toplu iş sözleşmesi için tekliflerini açıkladı. Buna göre; Türk Metal saat ücreti 20.50 TL'nin altında olan işçilere bu ücreti geçmemek üzere 90 kuruş zam, bütün ücretlere ilk 6 ay yüzde 27, ikinci atı ay enflasyon oranında, üçüncü 6 ay enflasyon + 1 lira, dördüncü ay enflasyon oranında zam, sosyal haklarda ilk yıl yüzde 35, ikinci yıl enflasyon + 4 oranında zam talep etti.

Türk Metal işçisi zam oranı ne zaman belli olacak?

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nda (MESS) düzenlenen ilk oturumda Türk Metal Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ ile MESS Genel Sekreteri yer aldı. Toplantıda ilk öneri MESS tarafından geldi. MESS sözleşmelerin 3 yıllık olmasını teklif etti. Ancak bu teklif Türk Metal tarafından reddedildi. MESS ve Türk Metal'in görüşmesi bir sonraki toplantıya ertelendi. Taraflar 26 Ekim'de yeniden bir araya gelecek.

Sözleşme en büyük sanayi kuruluşlarını kapsıyor

Sözleşme, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde yer alan 20 firmayı kapsayacak. Toplu sözleşme kapsamındaki işyerlerinden bazıları şunlar: Ford Otomotiv, Oyak Renault, Arçelik, Tofaş Türk, İÇDAŞ, Mercedes Benz Türk, BSH Ev D Aletleri, Aygaz, Borçelik, Bosch, Türk Traktör, MAN Türkiye, Siemens, Otokar, Borusan Mannesmann, Autoliv Cankor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.