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TIMETURK / EKONOMİ / Türk lojistiğinde Rus sınırı krizi!

Türk lojistiğinde Rus sınırı krizi!

UND Başkan Yardımcısı Fatih Şener, 6-7 bin TIR'ın 42 gündür sınırda beklediğini ve bölgede sıkıntı çıkabileceğini söyledi.

2 Saat Önce
2022-04-12 12:29:19
Türk lojistiğinde Rus sınırı krizi!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan sürecin Türkiye nakliye ve lojistik sektöründeki olumsuz etkileri ağırlaşıyor.

Rusya'ya ihrcatın yüzde 40 Ukrayna'ya yüzde 80 azaldığını hatırlatan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Fatih Şener, Bloomberg HT yayınında savaşın etkilediği sınırlara ilişkin bilgiler vererek değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce Ukrayna üzerinden giden binlerce TIR'ın artık oradan gidemediği için Ermenistan ve Gürcistan sınırlarına yöneldiğini aktaran Şener, "Bu durum önemli bir Türk trafiği yarattı. Bu kapıları daha önce Ermenistan ve Gürcistan şoförleri kullandığı için polis de onlara geçiş önceliği tanıyor. Artvin Sarp üzerinden giden TIR'lar dönüş yapmakta zorlanıyor. Günlerce bekliyor." dedi.

Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan sınırında 6-7 bin TIR'ın 42 gündür beklediği bilgisini veren Şener, Rus polisinin de adil davranmadığını, belirterek, bu durumun başka sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Şener, "Rus polisi, Rus, Ermenistan ve Gürcistan TIR'larına öncelik tanıyor, Şoförler artık kendi adaletlerini kendileri sağlamaya çalışıyor. O bölgede her an sıkıntı çıkabilir" diye konuştu. .

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