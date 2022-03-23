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Türk Lirası’nın basım maliyeti arttı: ''5 lira, 6 lira oldu''

TIMETURK / EKONOMİ / Türk Lirası’nın basım maliyeti arttı: ''5 lira, 6 lira oldu''

Türk Lirası’nın basım maliyeti arttı: ''5 lira, 6 lira oldu''

Savaş nedeniyle hammadde ithalatının aksamasıyla Türk Lirası'nın basım maliyetleri de yükseldi. CHP'li vekil Özkan Yalım, 5 liralık kağıt paranın maliyetinin 6 liraya yükseldiğini söyledi.

1 Saat Önce
2022-03-23 12:54:04
Türk Lirası’nın basım maliyeti arttı: ''5 lira, 6 lira oldu''

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, paraların maliyetini hesapladı. Yalım, "Basım, matbaa, işçilik ve elektrik giderlerini hariç tuttuğunuzda dahi, tedavüldeki 5 liranın sadece kağıdının maliyeti 6 liraya geliyor” dedi.

Geçen yıl ekim ayında 66 kuruş olan metal 50 kuruşun maliyeti, Ukrayna Rusya savaşı sonrası 2.42 TL'ye kadar yükseldi. Benzer bir durum tedavüldeki en küçük kağıt para olan 5 lirada da yaşanıyor. 5 liralık paranın kağıt maliyeti 6 TL'ye, 10 liranın maliyeti ise 7 TL'ye yükseldi. Tedavüldeki en yüksek kağıt para olan 200 liranın maliyeti ise 11.40 TL olarak belirlendi. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, paraların maliyetini hesapladı. Yalım şu bilgileri verdi:

Demir 50 kuruşun 66 kuruştan başlayan maliyeti, bugünlerde Londra Metal Borsası'nda Ukrayna–Rusya Savaşı nedeni ile 2.42 liraya kadar yükseldi. Basım, matbaa, işçilik ve elektrik giderlerini hariç tuttuğunuzda dahi, tedavüldeki 5 liranın kağıdının maliyeti 0.30 sterlin, 10 lira 0.35 sterlin, 20 lira ve 50 Lira 0.43 sterlin, 100 lira 0.52 ve 200 lira ise 0.61 sterlin. Bu durumda 5 liralık kağıt paranın sadece kağıdının maliyeti 6 liraya geliyor. 10 liralık kağıt paranın maliyeti 7 Lira, 20 lira ve 50 liralık kağıt paranın maliyeti 8.6 lira,100 liralık kağıt paranın maliyeti 10.4 lira oldu.” .

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