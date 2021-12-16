Türk İş ve TİSK’ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş ve TİSK asgari ücretin açıklanmasına dakikalar kala tek cümlelik açıklamalarda bulundu.

2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı sona erdi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı.

Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır" ifadelerini kullandı. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "2022 asgari ücret belli oldu, hayırlı olsun" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.