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Türk-İş ve Hak-İş ne kadar zam istedi?

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için enflasyon+%3 refah payı talep etti.

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Google News - Timeturk
31.05.2021 11:37:19
Türk-İş ve Hak-İş ne kadar zam istedi?

Türk-İş ve Hak-İş, kamu çisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, hastaneler, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki 700 binden fazla çinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşmesi görüşmelerinde süreç resmi olarak başladı.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, iki konfederasyon tarafından hazırlanan ortak talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.

Tüm kamu çilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini isteyen konfederasyonlar, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

Önceki seneler yaklaşık 200 bin kiyi ilgilendiren görüşmeler, taşeron sisteminden kamuda kadroya geçen çilerin de kapsama dahil olmasıyla bu yıl 700 binden fazla çinin mali ve sosyal haklarını doğrudan etkilemesi bakımdan önem taşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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