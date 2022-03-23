DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yaptırım kıskacındaki Rusya’da kripto paralara büyük talep
Afganistan'da tüm okullar bugün eğitime başladı
Analiz: Orta Doğu'da derinleşen vekalet savaşları
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
Uğur Dündar Fenerbahçe Başkanı mı olacak? Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı nedir?
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
AFAD personeline toplu taşıma ücretsiz
AFAD personeli ücretsiz ulaşım 2022 | AFAD çalışanlarına otobüs, metro, ücretsiz mi? AFAD şehirlerarası otobüs ücretsiz mi?
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Cemal Enginyurt'un 'Tansu Çiller' esprisi güldürdü
Çanakkale Köprüsü'nden kaç araç geçti? Çanakkale Köprüsü geçen araç sayısı kaç?
Pakistan Başbakanı İmran Han'la ilgili kritik gelişme
Üç Kız Kardeş dizisinin 5. bölümünü izle | Üç Kız Kardeş yeni bölüm (5.bölüm) tek parça
Kur korumalı mevduata yeni düzenleme geliyor
THY'den lisans son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara iş fırsatı

TIMETURK / EKONOMİ / Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tartışmalarına ilişkin, 'Masaya haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı aralık ayındaki, ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız' dedi.

46 Dakika Önce
2022-03-23 11:05:23
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Abant'ta Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Atalay haziran ayında asgari ücret görüşmesi olur mu şeklinde bir fikrin ortaya atıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Biz asgari ücreti haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Aradan 4-5 gün geçti. Herkes konuşuyor. Dün Bakan Bey'e sordum. O da 'Bunun günü aralık ayı' dedi. Şimdi resmi muhatabı bakanlık, Türk-İş ve TİSK. Fiyat artışı pazarda var mı? Var. Markette var mı? Var. Kasapta var mı? Var. Domatesin, elektriğin, doğalgazın, benzinin nereye geldiğini hepimiz biliyoruz. Ya otomatiğe bağlamak lazım.

Enflasyon her ayın başında açıklanıyor. O zaman her ayın başında enflasyon açıklandığı zaman bu enflasyon miktarını asgari ücretliye, emekliye vermek lazım. Haziran ayı olur mu olmaz mı? Böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle keyifle o masaya haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı aralık ayındaki, ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız. Onun için milleti beklenti içine sokmamak lazım."

Atalay, asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yeniden görüşeceklerini bildirdi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş