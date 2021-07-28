DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Antalya Manavgat'taki yangında hangi mahalleler boşaltıldı? Antalya'daki yangın söndürüldü mü?
Tokyo'da 3 olimpiyat rekoru birden kırıldı
Avusturya mahkemesinden ''Sezgin Baran Korkmaz'' kararı
Akıllı at Hans
Altının kilogramı 494 bin liraya yükseldi
Kilis'te Aşı Olanlara Çekilişle Bisiklet Hediye Edilecek
Çanakkale'de iki araç çarpıştı: 2 kişi öldü
'Onların sessiz feryatlarını duymak boynumuzun borcudur'
Yazlık bahçesine ayak tenisi sahası
Mine Kırıkkanat kimdir?
ABD'de mal ticareti açığında artış
YKS'ye kaç kişi katıldı, kaç kişi sıfır çekti? 2021 YKS'de barajı kaç kişi geçti? Kaç kişi 2 yıllık ve 4 yıllık tercih yapacak?
YKS'nin çifte birincisi Eren: Sınavın zor olmasını istiyordum
ANALİZ: Lübnan çökerken Hizbullah devletleşiyor
Ukrayna'da küçük uçak evin üstüne düştü: 4 ölü

TIMETURK / EKONOMİ / Türk-İş'ten 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırması

Türk-İş'ten 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırması

Türk-İş'in araştırmasına göre, temmuzda 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 903, yoksulluk sınırı 9 bin 457 lira oldu.

3 Saat Önce
2021-07-28 14:42:04
Türk-İş'ten 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırması

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın 2021 yılı temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 903 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 9 bin 457 lira oldu.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 3 bin 546 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,35 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk yedi ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 12,10'u bulurken, gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 20,65 oldu.

Tavuk ve yumurta fiyatı arttı

Araştırmaya göre, bu ay süt ve yoğurt fiyatında artış tespit edilirken, peynir fiyatı aynı kaldı. Fiyat artışları ayın ilk haftası itibarıyla etiketlere yansıdı.

Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta, Kurban Bayramı'nın da etkisiyle et ile sakatat fiyatı aynı kaldı, tavuk fiyatında artış görüldü.

Yumurta fiyatı bu ay da artış gösterdi. Kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya gibi bakliyat ürünlerinin fiyatı bu ay da değişmedi.

Yaş sebze-meyve fiyatları, özellikle sebzedeki fiyat gerilemesi nedeniyle ortalamada düştü. Geçen ay kilogramı ortalama 7,90 olan taze sebze-meyve fiyatı bu ay 7,33 lira olarak hesaplandı. Ortalama sebze kilogram fiyatı geçen ay 7,21 lira iken, bu ay 6,31 liraya geriledi. Ortalama kilogram meyve fiyatı ise değişmedi ve bu ay 8,55 lira olarak hesaplandı.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta, beklenen ve aylardır yürürlüğe girmeyen ekmek zammı bu ay yüzde 16,67 oranıyla uygulamaya kondu. Un ve irmik fiyatı ile bulgur fiyatı değişmedi, pirinç fiyatında artış görüldü.

Gıda maddelerinden tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçek yağı fiyatı aynı kaldı. Siyah ve yeşil zeytin ortalama fiyatı da değişmedi. Ceviz, fındık, fıstık gibi yağlı tohum ürünlerine bayram döneminde indirim uygulandı.

Baharat ürünleri ile çay ve ıhlamur fiyatı değişmedi, bal, pekmez, reçel, şeker, tuz ve salça fiyatında da farklılık olmadı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş