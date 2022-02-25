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Türk-İş'in araştırması: Açlık sınırı asgari ücreti aştı

Türk-İş'in 2022 şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasında açlık sınırı asgari ücreti aştı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 552 lira olurken, yoksulluk sınırı 15 bin 139 lira oldu. Türk-İş, açlık sınırının 2022 asgari ücretinin (4 bin 253 lira) 300 TL üstünde olduğuna dikkat çekti.

17 Dakika Önce
2022-02-25 14:42:44
Türk-İş'in araştırması: Açlık sınırı asgari ücreti aştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 552 lira olurken, yoksulluk sınırı 15 bin 139 lira oldu. Türk-İş, açlık sınırının 2022 asgari ücretinin (4 bin 253 lira) 300 TL üstünde olduğuna dikkat çekti.

Rapora göre mutfak enflasyonundaki artış şubatta yüzde 7,12 olurken, on iki aylık artış ise yüzde 66,38 olarak gerçekleşti. Raporda diğer yandan “Asgari ücretle çalışan bekâr, yaşama maliyetini karşılamak için bin 716 lira daha bulmalı” dendi.

‘KDV'DEKİ DÜŞÜŞE RAĞMEN REEL GELİR GERİLEDİ'

Türk-İş'in raporunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürülmesinin etiketlere yansıdığı ifade edilerek “Ancak öncesinde yükselmiş olan başta yumurta ve un gibi temel gıda ürünleri ile yükselişi durdurulamayan meyve-sebze fiyatları yüzünden vatandaşın reel geliri bu ayda da geriledi” dendi.

Raporda ayrıca elektrik, akaryakıt ve doğalgaz gibi kalemlerdeki artışın da hane halkı üzerinde “büyük bir yük” oluşturduğuna yer verildi.

‘RUSYA VE UKRAYNA İLE İTHALAT İÇİN
ÖNLEM ALINMAZSA FİYATLAR ARTACAK'

Raporda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı başlatmasına ilişkin gelişmeler de değerlendirilirken “Rusya ve Ukrayna'dan ithal edilen buğday, arpa, soya, mısır, ayçiçeği gibi ürünlerin tedarikinin bu araştırının hazırlandığı günlerde başlayan askeri operasyon sebebiyle eğer önlem alınmazsa önümüzdeki aylarda ülkemizdeki un, ekmek, yumurta, et ve bitkisel yağların fiyatlarının yükselmesine neden olabileceği uzmanlar tarafından ifade edildi” görüşü dile getirildi. .

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