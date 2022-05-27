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TIMETURK / EKONOMİ / Türk-İş'in araştırması: Açlık sınırı 6 bin 17 TL'ye yükseldi

Türk-İş'in araştırması: Açlık sınırı 6 bin 17 TL'ye yükseldi

Türk-İş'in Mayıs 2022 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücreti geçerek 6 bin 17 TL’ye yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 19 bin 602 TL’ye çıktı.

3 Saat Önce
2022-05-27 12:19:58
Türk-İş'in araştırması: Açlık sınırı 6 bin 17 TL'ye yükseldi

Türk-İş, Mayıs 2022 açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 6 bin 17 TL'ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 19 bib 602 TL'ye çıktı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 7 bin 836 TL'ye yükseldi.

ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

Verilere göre, mutfak enflasyonundaki artış aylık yüzde 13 olurken, son 12 aylık artış ise yüzde 107 oranında arttı.

Açlık sınırı ise 6 bin 17 TL ile 4 bin 253 TL olan mevcut asgari ücretin bin 764 TL üzerine çıktı.

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