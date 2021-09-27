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Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı aylık 3049 lira
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TIMETURK / EKONOMİ / Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı aylık 3049 lira

Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı aylık 3049 lira

Türk-İş'in araştırmasına göre, eylülde 4 kişilik ailenin açlık sınırı 3 bin 49, yoksulluk sınırı 9 bin 931 lira oldu.

57 Dakika Önce
2021-09-27 12:09:14
Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı aylık 3049 lira

Türk-İş'in araştırmasına göre, eylülde 4 kişilik ailenin açlık sınırı 3 bin 49, yoksulluk sınırı 9 bin 931 lira oldu.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın 2021 yılı Eylül ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 3 bin 49 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 9 bin 931 lira 59 kuruş oldu.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 3 bin 709 lira 23 kuruş olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterdi.

Yılın ilk dokuz ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 17,72'yi bulurken gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 24,56 oldu.

Yaş sebze-meyve fiyatları arttı

Araştırmaya göre, et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta, et fiyatı genelde aynı kaldı. Tavuk fiyatı da değişmedi.

Yaş sebze ve meyve fiyatları mutfak harcamasını artırdı. Sebzenin ortalama kilogram fiyatı bu ay 8 liraya yükselirken, meyvenin 8 lira 70 kuruş oldu. Ekmek fiyatı ile tereyağı, margarin ve ayçiçeği yağının fiyatı değişmedi, zeytinyağının fiyatı ise arttı.

Siyah ve yeşil zeytin fiyatı da bu ay arttı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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