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TIMETURK / EKONOMİ / Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı

Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri temsil eden Türk-İş, ilk kez rakam telaffuz etti. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 'İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır' dedi.

1 Saat Önce
2021-12-10 12:51:20
Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı zam oranını belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.

Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 Lira olarak belirlerken, yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretliyi temsil eden Türk-İş, ilk kez rakam telaffuz etti.

"4 BİN LİRA KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin Lira'dır" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE KARAR NE ZAMAN?

Atalay, asgari ücret zammı için temasların sürdüğünü belirterek, uzlaşma ve karar toplantısı için önümüzdeki hafta başını işaret etti.

13 veya 14 Aralık'ta kararın kesinleşebileceğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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