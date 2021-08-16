DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

''Taliban, Afgan bürokrat ve askerlere rüşvet verdi''
Erdoğan: Türk ekonomisi atılım ve şahlanış dönemine girdi
Taliban'ın lider kadrosu kimlerden oluşuyor?
Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi iş başvurusu nasıl yapılır? Ankara OSB iş başvurusu
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi
Pakistan lideri Han: Afganistan'da köleliğin zincirleri kırıldı
Taliban ne demek? Taliban terör örgütü mü? Taliban'ın amacı ne?
Türk Telekom’la emlakta dijital dönüşüm
AB dışişleri bakanları olağanüstü toplanıyor: Gündem Afganistan
Yapı Kredi'den global düzeyde emisyon azaltma taahhüdü
Kabil Havalimanı’nda can pazarı
Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde imzalar atıldı
İTO Başkanı Avdagiç: 'İDTM'de yeni dönem başlıyor, 15 yıllık sorun çözülüyor'
Ziraat Katılım’dan Türk ekonomisine 67 milyar TL’lik kaynak
Öğrencileri 'Aydın'lık geleceğe hazırlıyor

TIMETURK / EKONOMİ / Türk Hava Yolları temmuz ayında 5,5 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları temmuz ayında 5,5 milyon yolcu taşıdı

THY, uçuşlarına kademeli artış ile devam ettiği 2021 yılının temmuz ayında 5,5 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 71,2 doluluk oranına ulaştı.

3 Saat Önce
2021-08-16 13:03:48
Türk Hava Yolları temmuz ayında 5,5 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarına kademeli artış ile devam ettiği 2021 yılının temmuz ayında 5,5 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 71,2 doluluk oranına ulaştı.

Temmuz ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 69, iç hat doluluk oranı ise yüzde 83,1 olarak gerçekleşti. Bu yılın temmuz ayında 5,5 milyon yolcunun taşındığı THY'de, yüzde 71 doluluk oranına ulaşıldı.

Temmuz ayında taşınan kargo ve posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 20,5 arttı ve 162 bin 208 tona ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde taşınan yolcu sayısı yaklaşık 20,1 milyon, yolcu doluluk oranı yüzde 64,4 oldu. Bu dönemde yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 62,5 olarak gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu ise 76,1'e ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde toplam taşınan kargo ve posta 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 26 artarak yaklaşık 1 milyon 73 bin 632 bin ton oldu. ​​​​​

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş