Açıklamada, Terekkan ve Perevalnoye altın yataklarını ve Terek altın ve antimon yatağını işletme ve kullanım hakkı için 27 Kasım 2015 tarihinde düzenlenen ihaleyi Eti Bakır Tereksay şirketinin kazandığı hatırlatıldı.

Sermayesinin yüzde 75'i Türk Eti Bakır'a, yüzde 25'i Kırgız Altın'a ait şirketin, yer altı kaynaklarını kullanmak için Kırgızistan hazinesine 20 milyon dolar ödediği aktarıldı.

Açıklamada, yaklaşık 38 ton kapasiteye sahip Eti Bakır Tereksay madeninde 2016 yılından bu yana 780 kilogram altın üretildiği belirtildi.

Madende 2021 yılı itibarıyla 850'si Kırgızistan vatandaşı, 193'ü de yabancı olmak üzere 1.043 kişinin istihdam edildiği belirtilen açıklamada, Eti Bakır Tereksay şirketinde de 300 kişinin çalıştığı ifade edildi.

Kırgız Altın açıklamasında, şirketin, inşaat ve yenileme faaliyetlerini sürdürdüğü fabrikada 6 yılda 30 milyon dolardan fazla yatırım yaptığı, madenin bulunduğu bölgedeki yerel halka yönelik olarak da yaklaşık 1,4 milyon dolar tutarında sosyal yardım faaliyeti gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.