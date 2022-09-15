Türk çiçekçiler Kraliçe Elizabeth’in cenazesine çiçek yetiştiremiyor! Kargo uçakları devrede

İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in geçen hafta ölmesinden sonra bölgede hareketlilik sürüyor... İngiliz haber ajansı Reuters, yoğun çiçek siparişlerine karşı Türk çiçek üreticilerinin zamanla yarıştığını ve siparişlere yetişemediğini yazdı.

Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde yaşama gözlerini yumması sonrasında çiçek üreticileri ve şirketler hummalı bir yarışa başladı… Kraliçe'nin ölümünden sonra çiçek ve buket göndermek isteyenlerin talebiyle birlikte Türk çiçekçiler harekete geçti. Fakat Kraliçe'nin cenazesi öncesinde Türk çiçekçilerin yoğun sipariş aldığını aktaran Reuters haber ajansı, “Türk çiçekçiler, kamyonla nakliyat yapmak yerine daha hızlı ve çok daha yüksek sayıda çiçek göndermek için kargo uçaklarını kullanmaya başladı” yorumunu yaptı.

Satışlar yüzde 90 arttı

Kraliçe'nin ölümüyle birlikte tonlarca çiçeğin Türkiye'den İngiltere'ye gönderildiği açıklandı.

Reuters'a konuşan Antalya Ticaret Odası'ndan Selçuk Çelebi isimli esnaf, “Kraliçe öldükten sonra çiçek satışları yüzde 90 oranında arttı. Antalya'da sezon sonu. Dolayısıyla Isparta'da üretimin azaldığı bir noktadayız” dedi.

Talep sebebiyle İngiltere'ye uçaklarla çiçek göndermek zorunda kaldıklarını söyleyen Çelebi'nin sözlerini aktaran Reuters, son dönemde yaklaşık 13 tonluk çiçeğin gönderildiğini duyurdu.

5 Eylül ile 12 Eylül arasındaki süreçte ise Türkiye ile İngiltere arasındaki çiçek ticaretinin geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 40 arttığı da kaydedildi.

Kraliçe'nin ölümü sonrasında Birleşik Krallık'taki birçok Kraliyet ailesine ait kale, bina ve yapının önüne bölgede yaşayanlar çiçek bırakarak büyük çiçek dağları oluşturdu. .