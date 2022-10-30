Türk çayının yeni tadı 'çiçek çayı' raflarda yerini aldı

Rize'de Çay Araştırma ve Uygulama Merkezince (ÇAYMER) yürütülen iki yıllık çalışmanın ardından çay bitkisinin açan çiçekleri toplanarak 'çiçek çayı' üretildi.

Farklı bir tat olarak sektörde yerini alan ürün, dünyada çayı en fazla tüketen ülkelerden biri olan Türkiye'de çay bitkisinin kullanım alanının geliştirilmesi açısından da önem taşıyor.

Geleneksel anlamda siyah ve yeşil çay olarak üretilen ve tüketilen Türk çayı ağına, son yıllarda yeni ürünler olarak beyaz, oolong ve macha çayı eklendi. Ayrıca, soğuk çayın yanında üretilen çay pudrası da gıda sektöründe yer buldu.

"Çiçek çayının kilogramını 5 bin liraya satıyoruz"

ÇAYMER Genel Müdürü Teoman Küçükmustafa, AA muhabirine, Türk çayının farklı lezzetlerde kullanılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Küçükmustafa, son iki yıldır laboratuvar ortamında devam eden çay çiçeğinden çay üretilmesi çalışmaların sonuç verdiğini vurgulayarak, ortalama 6 kilogram yaş çay çiçeğinden 1 kilogram kuru çiçek çayı ürettiklerini aktardı.

Yapılan çalışmaların ardından elde edilen kaliteli çiçek çayını tüketici ile buluşturduklarını dile getiren Küçükmustafa, çiçek çayı üretimi için çay çiçeği alımına da başladıklarını ifade etti.

Küçükmustafa, geçen yıl aldıkları çay çiçeklerinden 20 kilogram çiçek çayı ürettiklerini anımsatarak, "Bu yıl talep olduğu için 50 kilogram çay çiçeği üretebilmeyi hedefliyoruz." dedi.

Çay çiçeğinin ekim ve kasımda toplandığının altını çizen Küçükmustafa, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen yıldan ürettiğimiz ürünleri bu yıl satışa çıkarmıştık. Yurt içi ve yurt dışı online satışlarımız oldu, elimizde ürün kalmadı. Bu yıl üreticilerimiz çok daha sıcak bakıyor ve kendi arazisinden topladıkları kaliteli güzel çay çiçeklerini bize getiriyorlar. Aldığımız yeni ürünleri laboratuvar şartlarında çeşitli işlemlere tabi tutuyoruz. Alınan çay çiçekleri özel bir kurutma tekniği ile kurutuluyor. Belli ölçülerde kurutulduktan sonra içime hazır hale getiriliyor. Özellikle mikrobiyolojik testler, küf analizleri yapılıyor. Sağlık testleri de yapılarak çay çiçeği içmeye hazır hale getiriliyor."

Küçükmustafa, çiçek çayının ilgi gördüğünü, piyasadan olumlu tepki aldıklarını da söyledi.

Bu gelişmeler üzerine üretimi hızlandırdıklarını belirten Küçükmustafa, gelecek yıllarda üretimi daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Küçükmustafa, AR-GE çalışmaları ve ürünlerle yeni açılımlar yaptıklarını belirterek, "Çay çiçeğinden yapılan çiçek çayı da bu alanda yeni bir ürün olarak değer görmeye başladı." diye konuştu.

Sağlık açısından değerli olan bu ürünün az üretilebildiğini vurgulayan Küçükmustafa, "Çiçek çayının kilogramını 5 bin liraya satıyoruz. Önümüzdeki yıl için fiyatlandırmayı henüz yapmadık. Üretimimizi genelde 40 gramlık, 25 gramlık olarak paketliyoruz. Özel talebe göre de artırıp, azaltabiliyoruz." dedi.

Çiçek çayı 3 dakika demlendikten sonra tüketilmeli

ÇAYMER AR-GE Sorumlusu Muhammet Çomoğlu ise çiçek çayının yumuşak içimli olduğunu söyledi.

Çomoğlu, kaynadıktan sonra bardakta 5 dakika bekletilen suya 1 tatlı kaşığı çiçek çayı konulmasını, 3 dakika demlendikten sonra da tüketilmesini önerdi.

Çiçek çayının 3 kez demlenebildiğini anlatan Çomoğlu, ayrıca isteyenlerin diğer çaylar demlendikten sonra üzerine bir kaç parça çay çiçeği atarak harmanlayabileceklerini sözlerine ekledi.

"Çay çiçeği doğal bir şifa kaynağı olarak tüketiliyor"

Merkezde görevli yüksek kimyager Havva Er, çayın antioksidanlar bakımından çok zengin olduğunu, çay çiçeğinde de aynı özelliklerin tespit edildiğini aktardı.

Bilimsel araştırmaların, çay çiçeğinde bağışıklık sistemini etkileyen besinin yüksek miktarda bulunduğunu gösterdiğine dikkati çeken Er, "Çay kateşinleri ve liteolin üzerinde yapılan klinik araştırmalarda, antioksidan, antikanser ve antiviral özellikler gösterdiği belirlendi. Bu bakımdan çay çiçeği doğal bir şifa kaynağı olarak tüketiliyor." diye konuştu.

Er, çiçek çayının ilk kez ve az miktarda üretildiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Çok değerli ve çok narin bir çiçek, çay çiçeği. Çin'de çay olarak tüketiliyor. Kozmetik alanında da tüketiliyor. Öksürüğe iyi geliyor ve balgam söktürücü özelliği var. Yaygın bir şekilde yararlı bir ürün olarak tüketiliyor. Araştırmalarla çiçek çayı ile bir açığı kapattık. İnşallah daha fazla alanda kapatabiliriz." .