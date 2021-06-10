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Türk çayı hangi ülkelere ihraç ediliyor?

Türkiye'den ocak-mayıs döneminde 104 ülkeye 2 bin 115 ton çay, 8 milyon 512 bin dolar kazandırdı.

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10.06.2021 17:34:38
Türk çayı hangi ülkelere ihraç ediliyor?

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden elde edilen bilgilere göre, Ocak-Mayıs 2021 döneminde 104 ülkeye 2 bin 115 ton çay ihraç edildi.

Söz konusu ihracattan 8 milyon 512 bin 143 dolar gelir sağlandı.

Hangi ülkelere çay ihracı başlandı?

Belçika, Almanya, ABD, KKTC ve Fransa çay satımından en çok gelir elde edilen ülkeler oldu. Bu dönemde Belçika'ya 3 milyon 613 bin 156, Almanya'ya 874 bin 682, ABD'ye 565 bin 805, KKTC'ye 396 bin 645 ve Fransa'ya 386 bin 128 dolarlık çay satıldı.

Geçen yıldan farklı olarak Lübnan, Çin Halk Cumhuriyeti, Romanya, Litvanya, Şili, Hırvatistan, Uganda, Danimarka, Paraguay, Filipinler, Polonya, Mısır, Surinam, Gabon, Yeni Zelanda, Etiyopya, Sudan, Togo, Benin, Bahamalar, Panama, İspanya, Sierra Leone, Finlandiya ve Filistin'e de bu dönem çay gönderildi.

Yılın ilk 5 ayındaki çay ihracatı, 1639 ton çay karşılığı 6 milyon 369 bin 966 dolar kazanç sağlanan 2020'nin aynı dönemine göre miktarda yüzde 29, değerde yüzde 34 arttı.

Türkiye'den yapılan çay ihracatının 4 milyon 808 bin 676 dolar kazandıran 1368 tonluk kısmı, Rize'den gerçekleştirildi. Geçen yıl aynı dönemde Rize'den gerçekleştirilen ihracat miktar bazında yüzde 21, değer bazında ise yüzde 26 artış gösterdi.

"Yeni ürünlerin geliştirilmesi büyük önem taşıyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den Belçika'ya giden ürünlerin, lojistik üs olarak buradan tüm Avrupa ülkelerine dağıtıldığını söyledi.

Çayın, özellikle Avrupa ülkelerinde Türkler tarafından yoğun olarak tercih edilmesinin ihracata olumlu katkı yaptığına işaret eden Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle ÇAYKUR'un son yıllarda yurt dışı fuarlarla yaptığı tanıtım çalışmalarının çay ihracatımızın artması ve pazar çeşitlemesine çok önemli katkısı oldu. Çay ihracatımızın daha üst rakamlara ulaşması için yeni inovatif ürünlerin geliştirilmesi, her ülke tüketici tercihlerine uygun yeni katma değerli ürünler geliştirilmesi gerekiyor. Bu konuya özel sektörün önem vererek, özellikle yeni ürünlerin geliştirilmesi büyük önem taşıyor."

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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