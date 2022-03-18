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TIMETURK / EKONOMİ / Türk bankalarında 'Rus müşteri' sıkıntısı

Türk bankalarında 'Rus müşteri' sıkıntısı

Yaptırımlarından çekinen Türk bankaları, Rus müşterilerinin işlemlerini yapmakta zorlanıyor. Tüm işlemler için öncelikle resmi onay bekleniyor.

56 Dakika Önce
2022-03-18 23:58:17
Türk bankalarında 'Rus müşteri' sıkıntısı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Türk bankaları Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımları delme korkusuyla dikkatli ve şüpheci bir yaklaşım sergilerken, savaş sonrası Türkiye'ye gelen Rus vatandaşları bankalarla ödeme, para transferi yapmak ve mevduat açmakta zorluk yaşıyor.

BANKALAR TEMKİNLİ

Türkiye'deki bankalar, Ruslarla bankacılık işlemleri konusunda yaptırımları delme korkusuyla oldukça dikkatli davranırken, bu işlemler ile ilgili süreçler önce bankaların yasal uyum bölümlerinde incelenip onay bekliyor. Bu durum ise Moskova'nın üç hafta önce Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana, yanlarında tomarlarca nakit parayla Türkiye'ye gelen Ruslar için de hayal kırıklıklarına yol açıyor.

BDDK'DAN AÇIKLAMA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ise konuyla ilgili “Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ülkemizde hem finansal otorite hem de finansal kuruluşlar tarafından yakından takip edilmektedir. Kurumumuzun, yaptırım kararları kapsamında bulunmayan herhangi bir ülke vatandaşlarına yönelik sınırlayıcı bir talimatı bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu. .

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