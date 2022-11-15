Türk Alman üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı | Almanca öğretim görevlisi iş ilanı

Türk Alman üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı yayımlandı. Üniversitenin rektörlüğü tarafından yayımlanan bildiride; birimi, kadro unvanı, ALES puanı ve aranan niteliklere yer verildi. Peki Türk Alman üniversitesi öğretim elemanı alım şartları, başvuru tarihi ve detayları yayımlandı mı? İşte detaylar...

Türk Alman üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı yayımlandı. Üniversitenin rektörlüğü tarafından yayımlanan bildiride; birimi, kadro unvanı, ALES puanı ve aranan niteliklere yer verildi. Peki Türk Alman üniversitesi öğretim elemanı alım şartları, başvuru tarihi ve detayları yayımlandı mı? İşte detaylar...

Türk Alman üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı

Türk Alman üniversitesi rektörlüğü tarafından üniversite bünyesine öğretim elemanı alımı yapılacağına dair bir ilan yayınlandı. Yayımlanan ilana göre Yabancı Diller Yüksek Okuluna ders verecek öğretim görevlisi alımı yapılacak.

Söz konusu öğretim görevlisinin ALES puanının 70 ve üzeri olması gerekiyor. Aynı zamanda "Almanca Öğretmenliği, Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans mezunu olup, herhangi bir alanda tezli yüksek lisans mezunu olmak." şartı aranıyor.

Türk Alman üniversitesi öğretim görevlisi alım başvurusu

Türk Alman üniversitesi rektörlüğünün yayınlanmış olduğu bildiriye göre alımı yapılacak öğretim görevlisi 15 Kasım salı ile 29 Kasım salı tarihleri arasında başvuru yapmak zorunda.

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