'Turizmde son 10 yılın en iyi sezonunu yaşadık'

Sektörde son yılların en iyi performansına şahit olduklarını hatırlatan Club Familia Otel Genel Müdürü Nurullah Ünal, Çeşme'de muhafazakar konseptte hizmete eylül sonuna kadar devam edeceklerini söylerken tatilin artık lüks değil ihtiyaç olduğunu vurguladı

Club Familia Otel Genel Müdürü Nurullah Ünal,TIMETURK'e yaptığı açıklamada muhafazakar otel konseptiyle sürdürdükleri çalışmalara değinirken sezona yönelik gelişmelere de ışık tuttu.

2020 yılının özellikle pandemi dolayısıyla sektör açısından olumsuz tablo ortaya koyduğunu hatırlatan Ünal 2021 yılının ise tedirgin şekilde başlamasına rağmen özellikle temmuz ve ağustos ayları ölçeğinde iyi bir performans ortaya koyduğunun altını çizdi.

Sektörel çıkış yakalandı

Virüs ve yangınlar gibi endişeye sevk edici gelişmelerden turizmin etkilendiğini ve sektörün bu tarz kaoslardan hoşlanmadığını belirten Ünal şöyye devam etti:

"Sözkonusu süreçten bizler de etkilendik ama devamında toparlandık. Bulunduğumuz Çeşme bölgesi özelinde değerlendirmek gerekirse özellikle Kurban Bayramı arifesinden itibaren en iyi sezon yaşandı. Bayramda zirve yaptı. Bu durum son 10 yılın en iyi performansı. Club Familia 15 Mayısta misafirlerini ağırlamaya başladı. Sezonumuz eylül sonuna kadar devam ediyor. Haziran 20 ile Eylül 15 tarihleri arası yüzde ise 90-95 oranında bir doluluğa erişildi"

Bayanlara yönelik kompleks ve cami projeleri bulunuyor

Eylül ayı itibarıyla okulların açılacak olmasının psikolojik olarak insanların tatiline de tesir ettiğini,10-12 Eylül gibi sayıbal düşüşlerin doğal karşılanması gerektiğini söyleyen Ünal bu yıl erken rezervasyondan ziyade son dakika rezervasyonlarda artışlar yaşandığına şahit olunduğunun altını çizdi.

"Club Familia Otel olarak projelerimiz bulunuyor bunları hayata geçirmek istiyoruz" diyen Ünal "Ülkemizde ve dünya genelinde ekonomik ve sosyal sıkıntılar sözkonusu. Projeleri bu gerekçelerle ötelemek durumunda kaldık.Bunlardan birisi bayan konseptine yönelik çalışma. Dünya genelinde bir eğlence anlayışına odaklı çalışma.Kadınlara yönelik bu kompleks sektör için de anlamlı bir adım olacak. Bunun dışında cami projemiz var. Bu hususta gerekli resmi adımları attık ve projelerimizi ilgili birimlere ilettik" yorumunu yaptı.

"Bu konseptin daha iyi tanıtılması kaçınılmaz"

Muhafazakar konsept sadece ülkemizde değil dünya genelinde de ihtiyaç olduğunu kaydeden Ünal, " Muhafazakar konsept otellerin gerek faaliyet gerekse proje ekseninde desteklenmesi önemli. Bunun kamu yönetimlerince ya da Sivil Toplum Kuruluşlarınca da benimsetilerek tanıtım aşamasına sokulması anlamlı olur. Muhafazakar turizm konseptinin yeterince tanıtılamadığı kanaaniddeyim. Club Familia özelinde konuşacak olursak böyle bir tesisin İzmir gibi bir yerde varlığının mutlak surette bilinmesi önemli. Acenteler ve operatörler tanıtım boyutunda bulunsa da bu yeterli değil. Muhafazakar tatil anlayışının Türk toplumunca da iyi idrak edilmeye ihtiyacı var. Muhafazakar konsept her geçen yıy ciddi bir artış trendinde.Bunun dışında tatil anlayışının yerleşmesi de ayrı bir husus. Tatilin bir lüks değil ihtiyaç olduğunun zihinlere oturması gerek"

Her coğrafyadan Müslümanı ağırlıyor

Otel olarak dünyanın çok farklı coğrafyalarından misafirleri ağırladıklarını, gayrimüslümler dışında çok farklı ülkelerden ziyaretçilere hizmet verdiklerini belirten Ünal "İngilizinden Fransızına, Almanından Rusuna her ülkeden gelenler var. Ağırlık ise Avrupada yaşayan ve köken olarak daha çok Bosna Hersek, Makedonya, Fas, Tunus ve Cezayir gibi kökenli Müslümanlar" dedi.

Tatil bilinci şart

İnsanların kafalarındaki tatil mantığını oturtmalarının ve tatil bilincinin oluşmasının önemli olduğunu söyleyen Ünal ister yerli ister yabancı Müslüman olsun otele gelenlerin bu anlayışa sahip olduğunu, yeme içmeden temizliğe ve sosyal-kültürel yaklaşıma kadar ziyaretçilerin "ne için burada olduklarını ve amaçlarının ne olduğunu bilmeleri"nin önemli olduğunu ve bunun da Türkiye'deki tüm muhafazakar konsept otellir için de geçerli olduğunu belirtti.

Eylül ayı fırsatları kaçırılmamalı

Hizmete kapılarını Mayıs ayında açtıklarında yüzde 50'leri bulduklarını hatırlatan Club Familia Genel Müdürü Nurullah Ünal sözlerini şöyle tamamladı:

" Otelimizin sezon sonu 30 Eylül olarak planladık ama bi açık uçlu yani gelen talebe göre şekillenecektir. Eylül ayının son haftasında 2022 yılının erken rezervasyonuna başlıyoruz. Maliyetin altında satışlar sözkonusu.Mütedeyyin hizmet veren otelin berrak denizi ve havası mutlaka ziyaretçilerce keşfedilmeli.Ege'de, Çeşme gibi bir lokasyonda bu tesisin varlığı ihmal edilmemeli. Vatandaşlarımızın da bundan istifasini sağlamayı misyon edinmiş durumdayız. Özellikle '7 kal 6 öde' ve '6 kal 5 öde' gibi eylül ayının fırsatları asla kaçırılmamalı..."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.