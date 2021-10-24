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TIMETURK / EKONOMİ / Turizmde erken rezervasyon kasımda başlıyor

Turizmde erken rezervasyon kasımda başlıyor

2020’de baş gösteren pandemiden dolayı büyük zarara uğrayan turizmcilerden 2022 yılı tatil planını yapanlara keyiflerini kaçıracak mesaj geldi. Rezervasyonlarda erken planlamaları yılbaşı yerine kasım ayına çeken turizmcilerin 2022 yılındaki tatil tarifelerine en az yüzde 40 zam yapması bekleniyor.

1 Saat Önce
2021-10-24 14:43:25
Turizmde erken rezervasyon kasımda başlıyor

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir araya gelen sektör temsilcileri 2022'de uygulayacakları rezervasyon politikası konusunda anlaşmaya vardı. Markalı otel yöneticileri iç turizm alanında faaliyet gösteren seyahat acentelerinin temsilcileri ve tur operatörleri ile anlaştı.

Bu kapsamda iç turizmde Ege bölgesi genelinde; Bodrum, Marmaris, Çeşme, Fethiye hattından Ayvalık'a hatta Çanakkale'ye kadar uzanan bölgenin öne çıkarılması planlandı. Kasım ayında yapılacak duyurular eşliğinde başlayacak erken rezervasyona gösterilecek ilgiye göre alan genişlemesine gidilebilecek.

Erken rezervasyon kampanyaları kasımın ikinci haftasında yüzde 50'ye varan indirimlerle başlatılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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