Turizm hedefinde bakanlık desteği

Bakanlık, yatırımların ve tanıtımların hedefe ulaşmasında maddi yönden sektöre destek sağlamaya devam ederken öncelikli hassasiyetlere de dikkati çekmeyi sürdürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm hedeflerine ulaşmak için sektörel desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca “Turizm sektöründeki teşvik tedbirleri ile turizm yatırım ve işletmelerinin bu teşviklerden yararlanma usul ve esasları, Bakanlığın koordinatörlüğünde ilgili bakanlıklar ve Devlet Planlama Teşkilatı

Müsteşarlığınca müştereken tespit ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan verilerne göre; Yatırımlar için öncelik sırası; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ve Bakanlıkça tespit edilen diğer yerler. Belgeli işletmelerden Cumhurbaşkanlığınca her yıl belirlenen döviz miktarını sağlayanlar, ihracatçı sayılırlar.” hükümlerine de yer verilmiştir.

Bakanlık ise maddi desteğini sektöre aktarırken yasal uygulama ve şartları da sıralıyor.

İşte bunlardan bazıları:

Turizm belgeli yatırama enerjik destek

Turizmi Teşvik Kanunu'nun 16 ncı maddesinde yer alan, “Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler.” hükmüne istinaden, işletmelere elektrik enerjisi desteği sağlanmaktadır.

Orman tesislerine dair

Ormanlarda yer alacak turizm yatırımı belgeli tesislerin, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek-3 üncü maddesinin (c) fıkrası uyarınca ödemek zorunda oldukları bedel, tahsis tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren, beş yıl vade ve beş eşit taksitte alınır.Tahsis edilen taşınmazın orman vasıflı olması halinde Şirket tarafından; tahsis edilen alanın üç katı kadar alanın ağaçlandırma ve bu ağaçlandırılan alanın 3 yıllık bakım bedelinin ilgili Orman İdaresi'ne ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca toplam yatırım maliyetinin %3'ü (yüzde üçü) oranında Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri hesaplanır ve bu bedel kesin tahsis yazısından itibaren üçüncü yıldan itibaren 5 (beş) yıl vade ve 5 (beş) eşit taksitte ödenmekte.

Elektrik enerjisi katkısı

Elektrik enerjisi desteği ödemelerinin başlamasını müteakip her dönem için belge örneği ile birlikte Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmesinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren dağıtım şirketine (perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi dışında kalan tedarikçilerden elektrik enerjisi temin edilmesi hali dâhil) başvurulur.Dağıtım şirketi dışındaki bir başka tedarikçiden elektrik enerjisi temin eden Çevreye

Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmeleri için, dağıtım şirketi tarafından yukarıda yer alan esaslar dahilinde özel tedarikçinin satış bedeli ile işletmenin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketi tarafından mesken ve sanayi abonelerine uygulanan birim enerji bedellerinden en düşüğü arasındaki fark enerji desteğine esas bedel olarak alınır. Ancak, bu bedel o bölgedeki dağıtım şirketinin uyguladığı tarifeler üzerinden tespit edilecek farkın üzerinde olamaz.

Yabancı çalıştırmanın yasal dayanağı

Turizmi Teşvik Kanunu'nun 18 inci maddesinde yer alan; “Belgeli işletmelerde, Bakanlık ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkârlar çalıştırılabilir...” hükmüne dayanarak yabancı personel ve sanatkâr istihdam eden işletmelere destek sağlanmakta.

Deniz araçlarına destek içeriği

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli deniz turizmi araçlarına bir takım hak ve kolaylıklar sağlanmakta. Türk Bayrağı çekemeyen deniz turizmi araçlarına, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 üncü maddesine bağlı kalmaksızın, Türk Bayrağı çekilmesine izin vermeye Bakanlık yetkilidir. Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Türk karasuları ve limanları arasında turizm amacıyla kullanılmasına ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir. Yabancı bayraklı deniz turizmi araçları, gezi, bakım, onarım, kızaklama veya kışlamak amacıyla Türkiye'de beş yıla kadar kalabilirler. Bu süre yönetmelikte belirtilen esaslara göre Bakanlıkça beş yıl daha uzatılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.