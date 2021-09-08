Tüm piyasa çökerken bu kripto para dik duruyor

Kripto para piyasası bugün büyük bir çöküş yaşadı. Toplam piyasa değerinin %13’ü silinmiş durumda. Piyasa yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Ancak hiçbir önde gelen coin, ilk 10’un yeni üyesi Solana kadar iyi bir dönüş gösteremedi.

Kripto para piyasası bugün büyük bir çöküş yaşadı. Toplam piyasa değerinin %13'ü silinmiş durumda.

CoinGecko'dan alınan verilere göre Solana ise, son 24 saatte %12 artışla 177 dolara ulaştı. Bitcoin, Ethereum, Cardano ve diğer kripto paralar bu sabah büyük düşüşler gördüğünden, piyasa değerine göre ilk 10 kripto para biriminde son gün yeşilde kalan tek kripto para oldu.

Solana sert çöküşten sonra toparlanıyor

Solana'nın fiyatı bu sabah bir saat içinde yaklaşık %17 düştü, ancak o zamandan beri bu değerin çoğunu geri kazandı.

Solana, 51,3 milyar dolarlık hacimle XRP'nin 51,1 milyar dolarlık hacmini geçti ve toplam piyasa değerine göre altıncı en büyük kripto para birimi haline geldi. Solana sadece geçen hafta 7. sıra için Dogecoin'i devirmişti ve geçen aya kadar ilk 10'da bile değildi. XRP şu anda son 24 saatte yüzde 20'den fazla düştü ve şu anki fiyatı 1,10 dolar.

CoinGecko'ya göre Solana, son 30 günde %351 artışla geçen ay istikrarlı bir şekilde değer kazandı. Yol boyunca, SOL tekrar tekrar tüm zamanların en yüksek seviyelerini belirledi. Ağustos ayından önce SOL, CoinGecko'dan alınan verilere göre Mayıs ayında 56,20 $dolarile zirveye ulaşmıştı. SOL, 16 Ağustos'ta bu seviyeyi aştı ve o zamandan bu yana üç hafta içinde fiyatı üç kattan fazla arttı.

Solana, Degenerate Ape Academy ve Aurory gibi popüler NFT koleksiyonlarının lansmanı da dahil olmak üzere, son zamanlarda hem DeFi hem de NFT kullanımında bir artış gördü.

Bugün, bir başka önemli Solana projesi (yaklaşan kripto oyunu Star Atlas) satın almak için NFT'leri piyasaya sürdü. Twitter hesabına göre, kullanıcılar oynanabilir bir oyunun nihai olarak piyasaya sürülmesi için tasarlanmış dijital uzay gemileri için yarışırken, oyunun pazarı “aşırı talep nedeniyle kapasite sorunları yaşıyor”.

Kaynak: kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.