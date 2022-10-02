Tüm kategorilerde birinci seçilen Sabancı yatırımcı ilişkilerinde 9 ödüle layık görüldü

Küresel finans alanında dünyanın en önemli platformları arasında yer alan Institutional Investor, düzenlediği 'Yatırımcı İlişkileri Anketi' kapsamında bölgelerinin ve ülkelerinin en iyi performans gösteren analistlerini (sell-side), CEO'larını, CFO'larını, yatırımcı ilişkileri profesyonellerini ve yatırımcı ilişkileri programlarını ödüllendirdi.