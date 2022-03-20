Tüketim mallarına gelen zamlar maaşları eritti! Emekliler zor durumda

DİSK’e bağlı Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, “Emekli maaş artışı geldiği an eridi. Emekli temel gıda ihtiyaçlarını bile alacak gelire sahip değil. 2 bin 500 lira neye yetecek? Bugün Ankara’da en düşük ev kirası bile 2 bin 500 liradan başlıyor” dedi.

İŞKUR verilerine göre 2022 Şubat ayı itibarıyla 50 yaş ve üstü 204 bin 473 kişi iş kuyruğuna girdi, geçen yıl aynı dönemde bu sayı 157 bin 201 kişiydi. En düşük emekli aylığının 2 bin 500 TL olduğu Türkiye'de emekliler, Türk-İş'in Şubat 2022 için açıkladığı ve sadece gıda harcamalarından oluşan 4 bin 553 liralık açlık sınırının altında yaşıyor. Kira, ulaşım ve faturaları da kapsayan yoksulluk sınırı 15 bin 140 liraya ulaştı.

“EMEKLİ MAAŞ ARTIŞI GELDİĞİ AN ERİDİ”

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre DİSK'e bağlı Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz icralık emekli sayısının çığ gibi arttığına işaret ederek “Emekli temel gıda ihtiyaçlarını bile alacak gelire sahip değil. 2 bin 500 lira neye yetecek? Bu insan hakkına aykırı. Bugün Ankara'da en düşük ev kirası bile 2 bin 500 liradan başlıyor. Emekliler bir lokma ekmeğe muhtaç oldu” dedi.

Yavuz şu vurguları yaptı:

"- Yılbaşında iktidarın 'yüzde 25 devasa zam' dediği emekli maaş artışı geldiği an eridi. Belli başlı tüketim mallarına gelen zamlarla elimizdeki avucumuzdaki de bitti.

- Geçinemeyen emekliler iş arıyor ama milyonlarca gencin işsiz olduğu ülkede kim emekliye iş verir? 7-8 milyon emekli iş olsa çalışacak.

- Salgının başında Cumhurbaşkanı kredi alın demişti. Şimdi o kredileri ödeme zamanı geldi. Emeklilerin 12.5 milyonu bankalara borçlu.

- Emeklinin bu gelirle bağımsız yaşaması mümkün değil. Artık birçoğu evlerini kapatıp çocuklarının yanına sığındı.

Emeklinin tek çıkış yolu örgütlenmek, artık yeter demeliyiz. Mutlaka toplusözleşme masasında olmalıyız."

Emeklilerin durumuyla ilgili değerlendirme yapan sosyal güvenlik uzmanı Nergis Şimşek, en düşük 2500 lira olan emekli aylıklarının gerçekte daha düşük olduğunu ifade ederek "Çalışanlar bugün emekli olduklarında, halen 4 bin 253 lira olan asgari ücretin yarısı kadar maaş almak zorunda kalacak" dedi. .