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TIMETURK / EKONOMİ / Tüketiciyi Koruma Teklifi kabul edildi; ayrıntılar belli oldu

Tüketiciyi Koruma Teklifi kabul edildi; ayrıntılar belli oldu

Tüketici haklarına ilişkin kanun teklifi Meclis Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeye göre ön ödemeli devre mülk ve devre tatil satışı yapılamayacak.

1 Saat Önce
2022-03-09 18:17:02
Tüketiciyi Koruma Teklifi kabul edildi; ayrıntılar belli oldu

Konut, devre mülk ve devre tatil satışları, yenilenmiş elektronik ürünler, mesafeli satış sözleşmeleri...

Tüketicilerin yaşadığı haksızlıkları önleyemeye yönelik düzenleme Meclis Sanayi Komisyonundan geçti.

Kanun teklifine göre, ön ödemeli konutların sözleşme süresi içinde teslimi zorunlu olacak. Büyük ölçekli konut projelerinde teslim süresi 48 ayı geçemeyecek. Bu süreye uymayanlar konut başına 70 bin lira ceza ödeyecek.

Devre mülk satışlarına düzenleme

Ön ödemeli devre mülk ve devre tatil satışı yasaklanacak. Ön ödemeli sözleşme yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. Sözleşmeler en fazla 10 yıllık olacak.

Tüketicilerin hakem heyetlerine başvurusu kolaylaştırılacak. Hakem heyetlerinin görev sınırı 30 bin liraya çıkartılacak.

Mobilya gibi özel istek üzerine üretilen mallar hariç, mesafeli satış sözleşmelerinde teslimat süresi 30 günü geçemeyecek.

İnternetten alışverişlerde, tedarik, stok yetersizliği gibi sorunlarda aracı hizmet sağlayıcılar sorumlu olacak.

Yenilenmiş ürünlere garanti

Düzenlemeyle, cep telefonu, bilgisayar gibi sıklıkla değiştirilen ürünler ekonomiye kazandırılacak.

Fiziki görünümü, donanımı ya da yazılımı değiştirilen ürünler, en az bir yıl garantili ile yeniden satılabilecek.

Bunun için, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Yenileme Merkezlerinde satış yapılacak.

TRTHaber .

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