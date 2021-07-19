Tüketici güveninde düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı. Haziran ayında 81,7 olan endeks, Temmuz ayında 79,5 oldu.