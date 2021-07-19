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TIMETURK / EKONOMİ / Tüketici güveninde düşüş

Tüketici güveninde düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı. Haziran ayında 81,7 olan endeks, Temmuz ayında 79,5 oldu.

50 Dakika Önce
2021-07-19 10:24:11
Tüketici güveninde düşüş

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Tüketici Güven Endeksi normalleşme yaşanan Temmuz ayında gerileme gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı.

Haziran ayında 81,7 olan endeks, Temmuz ayında 79,5 oldu.

Genel beklenti endeksi geriledi

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Haziran ayında 61,0 iken, Temmuz ayında yüzde 5,1 oranında azalarak 57,9 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 82,9 iken, Temmuz ayında yüzde 3,8 oranında azalarak 79,8 değerini aldı.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 86,0 iken, Temmuz ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 83,2 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Haziran ayında 96,9 iken, Temmuz ayında yüzde 0,1 oranında artarak 97 oldu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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