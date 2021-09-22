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TIMETURK / EKONOMİ / Tüketici güven endeksinde artış

Tüketici güven endeksinde artış

Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,8 artışla 79,7'ye yükseldi.

2 Saat Önce
2021-09-22 10:27:24
Tüketici güven endeksinde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 1,8 arttı. Ağustosta 78,2 olan endeks, eylülde 79,7 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ağustosta 61,3 iken eylülde yüzde 2,2 artarak 62,6'ya çıktı.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustosta 78,6 iken, eylülde yüzde 0,5 artarak 79'a yükseldi.

Ağustosta 75,3 olan gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi, eylülde yüzde 5,3 yükselerek 79,3 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi eylül ayında aynı düzeyde kalarak 97,7 değerini aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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