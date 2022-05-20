Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında sınırlı artış kaydetse de tarihi düşük seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında arttı.

Nisan ayında 67,3 olan endeks, Mayıs ayında 67,6'ya yükseldi.

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması Tüketici Güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. .