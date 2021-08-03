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TIMETURK / EKONOMİ / TÜİK: Yurt içi turlar pahalandı, en ucuz patlıcan oldu

TÜİK: Yurt içi turlar pahalandı, en ucuz patlıcan oldu

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 29,42 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü yüzde 9,25 ile patlıcanda görüldü.

2 Gün Önce
2021-08-03 11:05:14
TÜİK: Yurt içi turlar pahalandı, en ucuz patlıcan oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, yurt içi turlardaki fiyat artışını yüzde 19,63 ile salatalık, yüzde 18,33 ile kuru soğan izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,12 ile kayısı, yüzde 15,01 ile elektrik ücreti, yüzde 14,72 ile limon yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 9,25 ile patlıcanda oldu. Bunu yüzde 8,32 ile kiraz, yüzde 7,5 ile kabak, yüzde 7,25 ile taze fasulye, yüzde 6,15 ile dolmalık biber takip etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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