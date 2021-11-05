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TIMETURK / EKONOMİ / TÜİK’ten ‘TÜFE’ iddiaları hakkında açıklama

TÜİK’ten ‘TÜFE’ iddiaları hakkında açıklama

TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) herhangi bir kişi, makam ya da kurumun talep, talimat veya tahminine göre değil, alandan derlenen verilerden sahip olunan bilimsel ve teknik özerklikle bağımsız olarak hesaplandığını bildirdi.

16 Dakika Önce
2021-11-05 18:19:08
TÜİK’ten ‘TÜFE’ iddiaları hakkında açıklama

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) yapılan yazılı açıklamada, kurum hakkında bugün basında yer alan "iftira ve yalanlara" dayalı bir yazı üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

TÜİK tarafından üretilen istatistiklerin, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kurumlar tarafından belirlenen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak hesaplandığı vurgulanan açıklamada, istatistiklerin üretiminde kullanılan söz konusu kavram ve yöntemlerin, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşların değerlendirmelerine açık olduğu ve TÜİK'in internet sayfasından kamuoyuyla paylaşıldığı anımsatıldı.

"Bağımsız olarak hesaplanıyor"

TÜİK'in, TÜFE'yi herhangi bir kişi, makam ya da kurumun talep, talimat veya tahminine göre değil, alandan derlenen verilerle sahip olduğu bilimsel ve teknik özerklikle bağımsız olarak hesapladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜİK'in faaliyetleri hakkında doğru bilgi almak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için kurumumuz her türlü iletişime açıktır. Kurumumuz tarafından eğitim amaçlı olarak rutin bir şekilde gerçekleştirilen toplantıda bölge müdürleri ile konuşulduğu iddia edilen hususlar tamamen yalan ve hayal mahsulüdür. Kurumumuzun itibarını zedelemeye yönelik olarak, maksatlı üretilen bu tür yalan ve iftiralarla dolu, mesleki ve ahlaki değerlerden uzak, mesnetsiz ve hayal ürünü iddialara karşı tüm yasal yollara başvurulacaktır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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