TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre işsizlik temmuzda 0,3 puan azalışla yüzde 10,1 olurken, işsiz sayısı 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 47,3 olarak gerçekleşti.

İşgücü temmuz ayında bir önceki aya göre 262 bin kişi azalarak 34 milyon 52 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 52,6 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 19,1'E GERİLEDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,2, kadınlarda ise yüzde 24,7 olarak tahmin edildi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK 2 PUAN ARTTI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü (geniş tanımlı işsizlik) oranı temmuz ayında bir önceki aya göre 2,0 puan artarak yüzde 22,5 olarak kaydedildi.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,1 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,0 olarak tahmin edildi.