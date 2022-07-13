TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), mayıs ayı işsizlik rakamlarına açıkladı. Buna göre işsizlik yüzde 0,3 azalarak yüzde 10.9 seviyesine geriledi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,5 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi.