TÜİK enflasyon sepetini güncelledi; doğal gaz ve elektriğin ağırlığı düşürüldü

TÜİK enflasyon sepetini güncelledi. İçerisinde kira bedelleri, doğal gaz ve elektrik faturalarının yer aldığı konut harcamalarının sepetteki ağırlığı oranı yüzde 15,36'dan yüzde 14,11'e çekildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi. 2022'de sepete giren yeni ürün yok. Mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıktı.

Diğer yandan içerisinde kira bedelleri, doğal gaz ve elektrik faturalarının yer aldığı konut harcamalarının sepetteki ağırlığı oranı yüzde 15,36'dan yüzde 14,11'e çekildi.

Enflasyon sepetinde konut harcamalarının oranı düşürülürken alkollü içecekler ve tütünün ağırlığı da yüzde 4,88'den yüzde 4,31'e indi.

Enflasyonda 19 yılın zirvesi aşıldı

Enflasyon ocak ayında aylık yüzde 11,10 artarken, yıllık bazda yüzde 48,7'ye yükseldi. Söz konusu artışla birlikte aralık ayındaki yüzde 38,06'lık 19 yıllık zirve aşılmış oldu.

2022 yılı TÜFE hesaplamalarında kullanılacak ana grup ağırlıkları şu şekilde:

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