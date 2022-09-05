TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 1,46; yıllık enflasyonu 80,21 olarak açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, ağustos ayında yüzde 1,46 artarken, yıllık bazda yüzde 80,21 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE de artmaya devam ediyor

TÜİK'in açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verisine göreyse Yİ-ÜFE aylık bazda yüzde 2,41; yıllık bazda yüzde 143,75 arttı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 74,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 143,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde105,39 artış gösterdi.