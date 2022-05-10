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TIMETURK / EKONOMİ / TÜİK açıkladı: İşte mart ayı işsizlik rakamları

TÜİK açıkladı: İşte mart ayı işsizlik rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mart ayında işsizlik yüzde 0,4 artarak yüzde 11,5 oldu. Geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 22,7 olarak hesaplandı.

20 Saat Önce
2022-05-10 10:19:18
TÜİK açıkladı: İşte mart ayı işsizlik rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı işsizlik verilerini açıkladı. TÜİK'e göre işsiz sayısı 3 milyon 894 bin kişiye yükseldi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artı. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,3 iken kadınlarda yüzde 13,9 olarak hesaplandı.

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