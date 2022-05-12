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TIMETURK / EKONOMİ / TÜİK açıkladı: İstanbul'da yıllık gelir ne kadar?

TÜİK açıkladı: İstanbul'da yıllık gelir ne kadar?

Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 37 bin 400 TL iken, gelirin en yüksek olduğu bölge 51 bin 765 TL ile İstanbul oldu. En düşük gelir Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde gerçekleşti.

5 Saat Önce
2022-05-12 12:38:56
TÜİK açıkladı: İstanbul'da yıllık gelir ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları'nı paylaştı.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 37 bin 400 TL iken, en yüksek olduğu bölge 51 bin 765 TL ile İstanbul oldu. Onu 47 bin 595 TL ile İzmir bölgesi ve 46 bin 516 TL ile Ankara izledi.

En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 18 bin 278 TL ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde gerçekleşti.

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Türkiye'de bölgelere göre yıllık ortalama gelir...

GELİR EŞİTSİZLİĞİ NE KADAR?

Gelir eşitsizliği oranı Türkiye'de 7,6 iken, bu değerin en düşük olduğu bölge 4,1 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, 4,3 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve Bursa, Eskişehir, Bilecik oldu.

Gelir eşitsizliği en çok yüzde 8,2 ile İstanbul olurken onu yüzde 7,7 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve 7,2 ile Adana, Mersin takip etti.

EN YÜKSEK YOKSULLUK OARIN ADANA-MERSİN'DE

Gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 14,4 ile Adana, Mersin, yüzde 13,7 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ve Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan oldu.

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Haritada bölge bölge yoksulluk oranı görülüyor.

Göreli yoksulluk oranı en düşük olan bölgeler ise yüzde 2,2 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, yüzde 6,5 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik ve yüzde 7,7 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis olarak hesaplandı.

NASIL HESAPLANIYOR?

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2021 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2020 yılını referans alıyor. Gelir hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülüyor. .

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