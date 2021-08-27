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TIMETURK / EKONOMİ / TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven arttı

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven arttı

TÜİK verilerine göre, Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos ayında iyimser eşik olan 100,0 seviyesi üzerinde kalamaya devam etti.

2 Saat Önce
2021-08-27 10:24:32
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven arttı

Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında %0,1 oranında artarak 112,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 116,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 110,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %7,1 oranında artarak 92,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %1,6 oranında azalarak 78,2 değerini aldı.

Önceki gün açıklanan sektörel güven endeksi de hizmet sektöründe %1,2, perakende ticaret sektöründe %0,6 ve inşaat sektöründe %7,1 artış göstermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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