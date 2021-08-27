TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven arttı
TÜİK verilerine göre, Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos ayında iyimser eşik olan 100,0 seviyesi üzerinde kalamaya devam etti.
2021-08-27 10:24:32
Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında %0,1 oranında artarak 112,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 116,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 110,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %7,1 oranında artarak 92,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %1,6 oranında azalarak 78,2 değerini aldı.
Önceki gün açıklanan sektörel güven endeksi de hizmet sektöründe %1,2, perakende ticaret sektöründe %0,6 ve inşaat sektöründe %7,1 artış göstermişti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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