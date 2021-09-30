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TIMETURK / EKONOMİ / TÜİK açıkladı: 6 ayda elektrikte yüzde 11,7, doğalgazda yüzde 5,3 artış

TÜİK açıkladı: 6 ayda elektrikte yüzde 11,7, doğalgazda yüzde 5,3 artış

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı Ocak-Haziran dönemine ait 'Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları' verilerini açıkladı.

25 Dakika Önce
2021-09-30 14:20:47
TÜİK açıkladı: 6 ayda elektrikte yüzde 11,7, doğalgazda yüzde 5,3 artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılının Ocak-Haziran dönemine ait Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları istatistiklerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, sanayide 2021 yılı I. dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 13,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,9 artarak ortalama 65,0 kuruş oldu.

Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2021 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 8,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,7 artarak ortalama 79,5 kuruş oldu.

DOĞALGAZ DA ARTTI

Sanayide 2021 yılı I. dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 metreküp doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 3,8 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak ortalama 182,1 kuruş oldu.

Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketicilerin 2021 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 3,3, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,3 artarak ortalama 192,3 kuruş oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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