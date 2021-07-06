Tüccarlar fiyat belirlerken zorlanıyor

Pandemi sebebiyle arzdaki kısıntılar ve üretimdeki yavaşlama emtia fiyatlarını 1 yıl içinde yüzde 85 yakın yükseltti

Küresel anlamda etkili olan enflasyon oranlarında Türkiye'nin yaşadığı negatif ayrışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel; özellikle üretici fiyatlarındaki rekor yükselişin KOBİ'lerin girdi maliyetlerini olumsuz etkilediğini ve bu durumun fiyat belirlemede zorluk yaşattığını söyledi. Önel, KOBİ'lerin reel sektörde fiyat rekabeti yüzünden karlılıkta minimum seviyeleri gördüğünü ve müşteri kaybı yaşadığını belirterek, “Özellikle imalat sektöründeki fiyat artışlarını, hammadde, navlun fiyatları ve operasyonel maliyetlerdeki artışlar olumsuz etkileniyor” yorumunu yaptı.

Emtia fiyatlarındaki yükseliş

Haziran 2020 üretici fiyatları yüzde 6 civarındayken bu ay yıllık bazda ÜFE'nin yüzde 42,89 olduğuna ve bu verinin 2018 ekim ayından beri en yüksek seviyeye ulaştığına değinen Önel;

“Pandemi sebebiyle arzdaki kısıntılar ve üretimdeki yavaşlama emtia fiyatlarını 1 yıl içinde yüzde 85 yakın yükseltti. Çin'deki vaka sayılarındaki yeniden artış hem navlun fiyatları hem de liman hizmetlerindeki yavaşlama sebebiyle boş konteyner sıkıntısı had safhaya ulaştırdı. Özellikle Çin'den, Rotterdam'da ve diğer Avrupa ülkelerinde navlun fiyatlarında yüzde 300'e varan artışlar yaşandı. Türkiye yönünde navlun fiyatları ise ciddi oranda zamlandı. İç nakliye fiyatları bile yılbaşına göre yüzde 35-40 yükseldi. Mersin- İstanbul 26 tonluk tır fiyatı 3500 TL'den 5700 civarına çıktı” dedi.

Finansmana ek yük getiriyor

Finansman maliyetlerindeki yüksek oran kredilerinin özellikle işletme sermayesi olarak kullanılan işletmelere ek bir yük bindirdiğinin altını çizen Önel; “Bugün kamu bankalarındayüzde 19 +1 komisyon oranı ile kullanılan krediler maliyetleri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde beklentimiz vaka sayılarındaki artışın durması, buna bağlı olarak normalleşme ile birlikte arzdaki sıkıntıların giderilmesi ve ekonomide kalıcı tedbirlerin alınıp piyasada hem kurlarda yaşanan dalgalanmamın önlenmesi hem de kısa vadede enflasyona çözüm bulunması yönündedir” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.