TSB Başkanı Atilla Benli'den Emekliler Günü'nde BES çağrısı:

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 'Hayalini kurduğumuz emeklilik hayatı için herkesi Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) davet ediyorum' dedi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 'Hayalini kurduğumuz emeklilik hayatı için herkesi Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) davet ediyorum.' ifadesini kullandı.

Benli, 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de tasarruf bilincinin genç yaşta oluşması için her fırsatı değerlendirdiklerini bildirdi.

Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak için çalıştıklarını belirten Benli, yeni düzenlemelerle 18 yaş altına da kapılarını açan BES'in, ulusal tasarrufların artmasına daha çok destek olacağını aktardı.

Benli, 2021'in sigorta ve özel emeklilik sektörünün yılı olduğuna işaret ederek, 'Uzun zamandır gündemde olan pek çok konu yeni düzenlemelerle netleşti. Bizi en çok heyecanlandıranların başında ise BES'te 18 yaş sınırının kalkması geliyor. 23 milyona yakın 18 yaş altı nüfusa sahibiz. TÜİK'in Mayıs 2021 verilerine göre, nüfusumuzun yüzde 27'sini 0-17 yaş arası çocuklar oluşturuyor ki bu oranın 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görülüyor. Demografik olarak hala genç fakat yaşlanmakta olan ülkemiz için erken yaşta tasarruf bilinci gelişmesi, birikimin artmasında en etkili unsur olarak karşımıza çıkıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

- TSB, 18 yaş ve altı katılımcılar için özel rehber hazırladı

Atilla Benli, küçük miktarlarla yarınlar için büyük birikimler yapılabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

'Ebeveynler, aile büyükleri, çocuklarını ve torunlarını BES'e dahil edebilecekler. Artık çocuklarımızın yarınları, en güvenli limanlardan biri olarak görülen BES ile güvence altına alınabilecek. Orta vadede 18 yaş ve altı 3 milyon çocuğumuzun sisteme katılmasını öngörüyoruz. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerimiz, son gelişmeler ışığında, yeni ürünler geliştirmeye yönelik hummalı bir çalışma içindeler. Biz de TSB olarak, sigorta sektörünü büyütmek ve ürün kullanımını yaygınlaştırmak konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Hazırladığımız rehber bu süreçte ailelere yön gösterecek. Çocukların Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Edilmesine İlişkin Rehber'e TSB'nin web sitesinden 'https://www.tsb.org.tr/tr/announcement/cocuklarin-bireysel-emeklilik-sistemine-dahil-edilmesine-iliskin-rehber' adresinden ulaşılabiliyor. Aileler, çocuğun kimler tarafından temsil edilebileceği, hakların kullanımı, ödemelerin kimler tarafından yapılabileceği gibi tüm sorulara burada yanıt bulabilirler.'

- 'Özel emeklilik sektörü ülke ekonomisine daha yüksek katma değer sağlayacak'

TSB Başkanı Benli, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki üye birikimlerinin BES'e aktarımına da imkan tanındığını aktararak, 'Böylece birikimler kurumsallık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yönetilerek yine ülkemizin tasarruf oranlarının artmasına olumlu yönde katkı sağlayacak. BES ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir paketle sunulması ise sistemden sadece emeklilikte değil, tüm yaşam boyunca istifade edilmesini mümkün kılıyor. Hayalini kurduğumuz emeklilik hayatı için herkesi BES​​​​​​​'e davet ediyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

Salgın döneminde muazzam bir başarı gösteren özel emeklilik sektörünün, yeni düzenlemelerle birlikte ülke ekonomisine daha yüksek katma değer sağlayacağını vurgulayan Benli, BES'te Otomatik Katılım uygulaması ile çalışanların da sisteme dahil olmasıyla katılımcı sayısının 12,7 milyona ve sistemdeki toplam fon büyüklüğünün 183,7 milyar TL'ye ulaştığını, sektörün gelişimi için her zaman olduğu gibi tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.