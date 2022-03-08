Trendyol ve KAGİDER'in 'Gelecek Kadınların' programı bir yılda bin kadına ulaştı

Eğitimlerden sonra kadınların yüzde 40'ı işini büyütürken, yaklaşık 10'u kendi işini kurdu.

Trendyol ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınların dijital ekonomide etkin bir şekilde var olmalarını desteklemek amacıyla başlattıkları 'Gelecek Kadınların' programının ilk yıl sonuçlarını açıkladı.

Trendyol açıklamasına göre, Gelecek Kadınların programı kapsamında dijital girişim, dünyada ve Türkiye'de e-ticaret, e-ticaret hukuku, influencer pazarlama, etkili fiyatlandırmanın ipuçları, stok yönetimi ve müşteri memnuniyeti başta olmak üzere girişimcilik ve e-ticaret eğitimlerine bir yılda binden fazla kadın katılım gösterdi.

Eğitime katılanlarla gerçekleştirilen anket sonucunda girişimci kadınlar, eğitimlerin kendilerini motive ettiğini, oldukça verimli ve yeterli olduğunu belirtirken, girişimlerini ve işlerini geliştirmeleri için yol gösterdiğini ifade etti.

Motivasyonlarını artırıcı eğitimlere yoğun ilgi gösteren kadınların bu alanda en çok izlediği eğitimler 'İş Hayatında Başarı İçin Pozitif Psikoloji', 'İş Hayatında Duygu Yönetimi', 'İş Hayatında Duygular ve Duygusal Zeka' oldu. Bu eğitimlerin yanı sıra 'Dijital Platformda Marka Bütünlemesi', 'Dünyada ve Türkiye'de E-ticaret', 'Kısa, Orta ve Uzun Vadede Hedef Planlaması', 'Zaman Yönetimi' ve 'Trendyol'da Başvuru ve Mağaza Açılış Süreçleri' de en çok izlenen eğitimler oldu. Eğitimlerden sonra kadınların yüzde 40'ı işini büyütürken, yaklaşık 10'u kendi işini kurdu. Eğitimlere katılan kadınların yüzde 68'i ise işlerini e-ticarette sürdürüyor.

Kadınların ekonomideki yerinin güçlenmesi için çalışan Trendyol, Gelecek Kadınların programına dikkati çekmek için bu yıl da özel bir koleksiyon hazırladı. Trendyol, kadın üreticiler tarafından üretilen parçalardan oluşan koleksiyondan elde edilen gelirlerin katkısı ile binlerce kadının girişimcilik yolculuğuna destek olacak. Böylece hem üretici kadınlara hem de Gelecek Kadınların programına dahil olan girişimci kadınlara destek sağlanmış olacak. Bu özel koleksiyona Trendyol'un Gelecek Kadınların Butiği'nden ulaşılabiliyor.

'Kadınların bilgiye ve yeni pazarlara erişimini destekliyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAGİDER Başkanı Emine Erdem, kadın girişimcilerin önünde başta erkek egemen kültürden kaynaklanan önyargılar olmak üzere pek çok engel olduğunu belirtti.

Eğitime, bilgiye, yeni pazarlara erişim engellerinin de bunların başlıcaları arasında yer aldığını aktaran Erdem, 'Gelecek Kadınların projesiyle yapmaya çalıştığımız, kadın üreticilere işlerini kurmaları ve büyütmeleri için gerekli eğitim desteğini sağlamak. Eğitim sürecinin yanı sıra yeni pazarlara erişimleri, tüketiciyle buluşmaları için fırsat yaratmak. Bu projeyle ilk bir yılda bin kadına ulaştık. Dilerim önümüzdeki yıllarda binlerce kadına erişir ve ülkemizde henüz yüzde 13 seviyesinde olan kadın girişimci oranının artmasına önemli bir katkı sağlamayı başarırız. Trendyol'a bu anlamlı projedeki yol arkadaşlığı için çok teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

'Çevre köylerden kadınlar olmak üzere 250'ye yakın kişiye istihdam sağlıyoruz'

Kimya Yüksek Mühendisi Tülay Attaroğlu da arkadaşı Ekonomist Şerife Derin ile uzun yıllar profesyonel hayatta çalıştıktan sonra Polyetta markasını hayata geçirerek 2017'de Burdur'a bağlı Harmanlı köyünde 250 dönümlük yağlık gül ve lavanta çiftliğini kurduklarını belirtti.

2021'de mahsullerini kendileri işlemek için üretim tesisi kurduklarını ve çevre köylülerle de sıkı bir iş birliği geliştirdiklerini ifade eden Attaroğlu, şunları kaydetti:

'Kendi çiftliğimizdeki uygulamalarımızı anlatarak ekim için onları teşvik ettik. Ürünlerini almaya, üretim tesisimizde işlemeye devam ediyoruz. Bölgede istihdama da katkı sağladık. Sezonda, öncelikli olarak çevre köylerden kadınlar olmak üzere 250'ye yakın kişiye istihdam sağlıyoruz. Gelecek Kadınlar projesi kapsamında Pazaryerinde İşinizi Büyütmek başlığı altında yer alan videoları tamamladıktan sonra markamızı perakendeye taşımaya karar verdim. Hedefimiz daha geniş kitlelere Polyetta markasını duyurmaktı. 2021 Ekim ayında öncelikle kendi web sitemiz üzerinden ve daha sonra Türkiye'nin en güçlü e-ticaret platformu olan Trendyol üzerinden Polyetta ürünlerinin satışına başladık. Platform üzerinden soru cevap imkanı, değerlendirmeler ve yorumlar müşterilerle bağımızı oldukça kuvvetlendirdi. Müşterilerimizden aldığımız yorumlar bizi daha da motive ediyor.'

Hedef 3 yılda 3 bin kadın

Selen Erdeniz Kahraman ise ALL MUG markasını 2015 yılında kurduğunu belirtti. Mug ve termosları kişiselleştirerek herkesin hayatına girmeyi ve yanında taşımak isteyeceği bir marka olmayı hayal ettiğini aktaran Kahraman, 'Bu hayalimi gerçekleştirme yolculuğunda, pazaryeri olarak Trendyol'un bana desteği çok fazla oldu. Gelecek Kadınların projesi kapsamında 'Pazaryerinde İşinizi Büyütmek' başlıklı kadın girişimcilere özel videoları gördüm. Müşteri memnuniyeti, etkin maliyet, fiyat analizi, stok kontrol gibi birçok konuda pusula videolarından destek aldım. Videolar sayesinde pazaryerinde satışlarımı daha da arttırdım ve işimi büyüttüm. İşlerimi büyütürken başka kadın girişimcilere de destekliyorum. Tedarik ettiğimiz ürünlerde kadın girişimcilerin ürünlerine öncelik veriyoruz. Böylece kadın ekosistemine katkı sağlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

3 yılda 3 bin kadına girişimcilik ve e-ticaret eğitimleri verilmesi hedeflenen Trendyol Gelecek Kadınların Programı'na katılan kadın girişimciler e-ticaret operasyonları, satış arttırma yolları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı konuda gelişim olanağı buluyor.

Kadın girişimciler işini dijitale taşımak istedikleri takdirde Trendyol'da avantajlı komisyon ve vade olanakları ile satışa başlayacak ve Trendyol'un pazarlama desteğinden faydalanacak. Trendyol böylece kadın girişimcileri Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca müşterisiyle buluşturarak işlerini büyütmelerine, güçlü pazarlama iletişimi ile de bilinirliklerinin artmasına katkı sağlayacak.

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