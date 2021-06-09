DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ermeni şarabıyla 'barış anlaşması'
Dünyada bir ilk! El Salvador'dan ''Bitcoin'' kararı
Almanya'da NSU terör örgütünün saldırısının 17. yılında anma töreni düzenlendi
Analiz: Varlık alımında eylül öne çıkıyor
Sağlıkla ilgili sağlıksız tartışmalar
Zelenskiy'den Donbas’taki askerlere ziyaret
İngiltere'de Kovid-19 vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı
Yapı Kredi çalışanlarının çocukları Dünya Çevre Günü için şarkı söyledi
İnventram'dan Türk girişimi Augmency'ye yatırım
Kiğılı’dan yeşil moda anlayışı ile yenilenebilir koleksiyon
Rönesans Holding'in 'Trend Topic: Sürdürülebilirlik' webinarı yoğun ilgi gördü
Turkcell sürdürülebilir çevre projeleriyle doğaya değer katıyor
SunExpress'ten Türkiye-Almanya uçuşlarına ilişkin açıklama:
THY, günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı
Kuveyt Türk, FCI'ya üye oldu

Trendyol ve Ahbap Derneği, sahne sanatçıları için bir araya geldi

'Ahbap Sahneye Ses Ver Destek Kartları'nı platformu üzerinden satışa sunan Trendyol, 2 bin destek kartı satın alarak kampanyaya ilk katkıyı sağladı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
09.06.2021 19:41:02
Trendyol ve Ahbap Derneği, sahne sanatçıları için bir araya geldi

Trendyol, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile dün akşam gerçekleşen canlı yayında, müzisyen ve sahne emekçileri için destek kampanyası başlattı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Ahbap Derneği ile müzisyen ve sahne emekçilerine destek için el ele verdi.

Bu kapsamda Trendyol, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile dün akşam gerçekleşen canlı yayında, müzisyen ve sahne emekçileri için destek kampanyası başlattı.

'Ahbap Sahneye Ses Ver Destek Kartları'nı platformu üzerinden satışa sunan Trendyol, 2 bin destek kartı satın alarak kampanyaya ilk katkıyı sağladı.

Haluk Levent, Trendyol'un Instagram sayfası üzerinden gerçekleşen canlı yayında milyonlarca Trendyol müşterisini de kampanyaya destek olmaya davet etti.

Trendyol, satılan her bir kartın gelirini doğrudan Ahbap Derneği'ne aktararak milyonlarca müşterisi ile zor bir dönemden geçen müzisyen ve sahne emekçilerinin yanında olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş