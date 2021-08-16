Trendyol’un KOBİ ve esnafa desteği devam ediyor

Trendyol, Nisan 2020’de başlattığı “Trendyol KOBİ Destek Paketi” ile platformunda yer alan esnaf ve KOBİ’leri güçlendirmeye, işlerinin devamlılığına katkı sağlamaya devam ediyor.

Trendyol, Nisan 2020'de başlattığı “Trendyol KOBİ Destek Paketi” ile platformunda yer alan esnaf ve KOBİ'leri güçlendirmeye, işlerinin devamlılığına katkı sağlamaya devam ediyor.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1,5 yılda toplam 600 milyon TL değerinde finansman, pazarlama ve eğitim desteği sunan Trendyol, 2021 ekim sonuna kadar uzattığı yeni KOBİ Destek Paketi ile 150 milyon TL değerinde katkı sağlayacak. Ekim sonunda Trendyol'un esnaf ve KOBİ'lere sağladığı destek toplam 750 milyon TL'ye ulaşacak.

- Finansman ve pazarlama desteği

Trendyol, KOBİ Destek Paketi kapsamında vade sürelerini yeniden düzenleyerek tüm kategorilerdeki on binlerce esnaf ve KOBİ'ye erken ödeme yapmak suretiyle güçlü bir nakit akış desteği sağlıyor. Pazarlama destekli kampanyalar ile platformda satış yapan esnaf ve KOBİ'lerin ürünlerini daha fazla müşteriye ulaştırmalarını sağlayarak satış hacimlerini artırıyor.

Trendyol Akademi ile esnaf ve KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen şirket, 180 binin üzerinde satıcısını farklı eğitimlerle buluşturuyor. Eğitime katılan esnaf ve KOBİ'ler, e-ticaret operasyonları, satış artırma yolları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı konuda gelişim olanağı buldu. Trendyol satıcıları, Trendyol Akademi'de 350'den fazla eğitime ve içeriğe ulaşıyor, canlı yayınlara ve konferanslara ücretsiz katılabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.