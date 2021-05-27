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Trendyol, Türk Modası Benim Hareketi ile tasarımcıların yanında

Moda Tasarımcıları Derneği üyesi 40 tasarımcının yer aldığı hareket kapsamında eğitim, pazarlama ve finansman desteğini sürdüren Trendyol, Türk Modası Benim Butiği üzerinden renkli ve özgün tasarımları milyonlarca modaseverlerle buluşturuyor.

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Google News - Timeturk
27.05.2021 11:52:22
Trendyol, Türk Modası Benim Hareketi ile tasarımcıların yanında

Trendyol, Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) iş birliğinde geçen yıl başlattığı Türk Modası Benim Hareketi ile tasarımcıların yanında olmaya devam ediyor.

Trendyol'un açıklamasına göre, MTD üyesi 40 tasarımcının yer aldığı hareket kapsamında eğitim, pazarlama ve finansman desteğini sürdüren şirket, Türk Modası Benim Butiği üzerinden renkli ve özgün tasarımları milyonlarca modaseverlerle bir araya getiriyor.

MTD tasarımcılarını ilk defa toplu olarak tek bir platformda ulaşılır kılan Türk Modası Benim Hareketi ile sektörün salgın döneminden güçlenerek çıkması hedefleniyor.

Türk Modası Benim hareketi yeni tasarımcıların dahil olmasıyla her geçen gün büyüyor. Harekete katılan tasarımcılar Trendyol'un ücretsiz eğitimleriyle e-ticaret operasyonları, satış arttırma yolları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı konuda gelişim olanağı buluyor.

Trendyol aynı zamanda tasarımcıların sorularını da gerçekleştirdiği canlı yayınlar aracılığıyla yanıtlıyor. Hareket kapsamında güçlü pazarlama iletişimi desteği de sunan Trendyol, tasarımcıları Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca modaseverle buluşturuyor.

Aralarında Deniz Marşan, Arzu Kaprol, Mehtap Elaidi, Nihan Peker, Özlem Kaya, Özlem Süer, Selma Çilek, Tanju Babacan, Niyazi Erdoğan ve Tuvana Büyükçınar'ın da yer aldığı MTD üyesi 40 tasarımcının renkli ve özgün tasarımlarına Trendyol'un Türk Modası Benim Butiği'nden ulaşılabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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