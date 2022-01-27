Trendyol kuryelerinin 'zam' sevinci: “Biz direndik, biz kazandık”

Trendyol’da kuryelerin ücretlerine yapılan yüzde 11 zamma karşı başlattıkları iş bırakma eyleminin 3’üncü gününde şirket teklifini yüzde 39’a çıkardı. Kuryeler “Biz direndik, biz kazandık” açıklaması yaptı.

Trendyol'da çalışan arabalı kuryeler, ücretlerine yapılan yüzde 11 zamma karşı başlattıkları iş bırakma eylemi kazanım getirdi. Kuryelerin pazartesi günü başlattıkları direnişin ardından Trendyol yönetimi zammı yüzde 39'a çıkardığını açıkladı. Kuryeler, yeni teklifi olumlu karşıladı.

Birgün gazetesinin haberine göre, Trendyol firmasında arabalı kurye hizmeti veren Trendyol Express çalışanları pazartesi günü ücretlerine yüzde 11 zam yapıldığını öğrendikleri anda iş bırakma eylemi başlattı. İstanbul'da başlayan eylemler kısa sürede birçok ile yayıldı. Kuryeler, araç bakım ve benzin dahil olmak üzere masrafların kendilerine ait olduğunu hatırlatarak ücret zammının artırılmasını istedi. Firmanın İstanbul'un Maslak'ta bulunan Genel Merkezi önünde de kitlesel eylemler devam etti.

Kuryeler yaptıkları eylemlerle kamuoyu desteğini de yanına aldı. Birçok yurttaş kötü hava koşullarında dahi hizmet vermeye devam eden kuryelerle destek mesajları paylaştı. Trendyol çalışanlarının dün firmanın genel merkezi önünde yaptığı eyleme de sendikalar ve siyasi partiler destek verdi.

İşten çıkarma olursa eylem devam eder

Firma yönetimiyle görüşme gerçekleştirmek isteyen kuryelerin bu talepleri yerine getirilmese de dün firma tarafından ücretlerin yüzde 39'a çıkarıldığı aktarıldı. Yeni yapılan zamla birlikte trendyol arabalı kuryelerinin aylık ücretleri 12 bin 500 liraya çıkarıldı.

Kuryeler yapılan zam sonrasında eyleme katılan işçilere yönelik işten çıkarma girişimlerine kesinlikle girişilmemesi konusunda firmayı uyardı. Ellerine resmi evrak gelene kadar eylem bitmiş sayılmayacağını aktaran işçiler, işten çıkarmalara karşı da temkinli olacaklarını olası bir işten çıkarma durumunda eylemlerin yeniden başlayacağını belirtti. Trendyol'da çalışan arabalı kuryeler için aylık 2 bin 100 paket dağıtma limiti veriliyor. 2 bin 100 paketin üzerine çıkılan her paket başına prim ödemeleri gerçekleşiyor. Bu rakam 2 bin 100 ya da altında kalırsa trendyol kuryelere aylık 9 bin lira ücret ödüyordu. Kuryeler bu 9 bin liradan benzin masraflarını, araç bakım masraflarını ve Bağ-Kur ödemelerini düşüyor. Kuryeler masrafların ardından ellerinde kalan ücretin 4 bin lira olduğunu belirtiyor. Özellikle benzine gelen zamlarla gelirlerinin iyice azaldığını belirten kuryeler yüzde 11 zamma karşı sert tepki gösterdi. 3 günlük iş bırakma eyleminin ardından trendyol teklifini yüzde 39'a çıkardı.

Mücadele ettiler, kazandılar

Trendyol'da kurye olmak için önce bir araç satın alıp sonra şirket kurmak gerekiyor. Trednyol kuryelerle bu şirketler üzerinden anlaşma sağlıyor. Bu şekilde trendyol kuryelere sigorta ödemek zorunda kalmıyor. Kendi şirketleri adına çalışsalar da kuryeler trendyol'un kendilerine dayattığı koşullarda çalışmak zorunda. Kuryeler, kendi şirketleri adına çalıştıkları için birleşip sendika kurma ya da sendikada örgütlenme hakkına sahip değil. Sürekli araçla seyir halinde olan kuryelerin birbiriyle birlikte vakit geçirme imkanları da olmuyor. Ancak pazartesi günü şirketin kendilerine yüzde 11 zam yaptığını öğrenen kuryeler birçok ilde kontak kapatma eylemleri yaparak trendyol depolarının ya da şubelerinin önünde toplanarak organize bir şekilde eylemler yapmayı başardı. Sendikaları olmadığı için resmi olmayan bir grev yapan kuryeler yüzde 11 olan zammı yüzde 39'a çıkarmayı başardı.

Aras Kargo kuryeleri zam istiyor

Öte yandan Aras Kargo kuryeleri de Denizli'de kontak kapatma eylemi yaparak zam talep etti. Dün sabah saatlerinde esnaf kuryeler zam talebiyle kontak kapatırken sadece sabit çalışanlar işe devam etti. Denizli'de Aras Kargo'ya çalışan 60'a yakın esnaf kurye, bir süredir zam talebiyle iş yavaşlatma, kontak kapatma ve benzeri eylemlerle harekete geçmeyi tartışıyordu. Esnaf kuryeler, dün iş bırakarak görüşme gerçekleştirmek için konvoy halinde bölge müdürlüğü binasına gitti. .