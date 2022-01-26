Trendyol kurye zam ne kadar? Trendyol Go, Trendyol Express 2022 zammı kaç? Trendyol yüzde 38.8 zam mı yaptı? Trendyol çalışanlarının yapılan zam oranlarına tepkisi günlerdir devam ediyordu. Yapılan incelemeler sonucunda Trendyol çalışanlarının zam oranları yeninden güncellendi. Trendyol çalışanlarına yüzde 38.8 oranında yeni zam yapıldığı iddia edildi.

Son günlerde Trendyol çalışanları aldıkları zam oranını beğenmeyerek eylem başlatmışlardı. Trendyol'un merkez binası önünde toplanan yüzlerce Trendyol kuryesi kontak kapatarak verilen zam oranını protesto etmişti. Kendi araçlarıyla 1 yıl sözleşmeli olarak dağıtım yapan çalışanlar, paket başına ücret 4 TL'in biraz altındayken 4.72 TL+KDV'ye çıkarıldığını, yüzde 11 oranında yapılan zammı yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdi. Trendyol'dan yapılan açıklamada çalışanların zam oranlarının güncellendiği duyuruldu.

Trendyol kurye zam ne kadar?

Son günlerde kuryelerin zam talebiyle gündeme gelen Trendyol'da uyuşmazlığının çözümü için adım atıldı. Trendyol 2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hakedişinin aylık en az 12 bin 500 TL+KDV olacağını bildirdi.

Trendyol yüzde 38.8 zam mı yaptı?

Trendyol'un zam güncellemesinden sonra açıklama yapan Trendyol çalışanı "Yüzde 11'lik zammı bize dayatanlara mücadelemizle karşı koyduk, Yüzde 38.8 zam aldık. Tüm Trendyol çalışanı kardeşlerimize hayırlı, tüm işçi ve emekçilere örnek olsun." dedi.

Trendyol Go, Trendyol Express 2022 zammı kaç?

Trendyol ile şirket adına sözleşmeli olarak kendi araçlarıyla dağıtım yapan çalışanlar arasında zam uyuşmazlığı yaşanıyordu. Kendi araçlarıyla 1 yıl sözleşmeli olarak dağıtım yapan çalışanlar, paket başına ücret 4 TL'in biraz altındayken 4.72 TL+KDV'ye çıkarıldığını, yüzde 11 oranında yapılan zammı yeterli bulmadıklarını belirttiler. Araçlarıyla dağıtım yapanların aylık gelirinin bu zam oranıyla 9 bin TL'den 10 bin TL'ye çıktığını ancak mazot, sigorta, bakım masrafı ve vergi çıkarıldığında kendilerine kalan net tutarın 4 bin TL dolayında olduğunu belirttiler. Çalışanlar paket başına ücretin 6 TL+KDV'ye yükseltilmesini talep ediyor.

Trendyol'dan zam açıklaması

Trendyol'dan yapılan konuya ilişkin yazılı açıklamanın devamında, “Sahibi oldukları ticari işletmeleri aracılığıyla, şirketimizle imzaladıkları taşıma sözleşmeleri kapsamında, kendi işletmelerine ait araçlarla taşıma hizmeti sunan iş ortaklarımızla ilgili oluşan gündeme ilişkin açıklamamız aşağıda yer almaktadır. Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki, mevcut iş modelimiz doğrultusunda, taşıyıcı iş ortaklarımıza taşıdıkları paket başına ödeme yapılmakta; “iş ortağı destek paketleriyle” de aylık hakedişlerinin belli bir seviyenin üzerinde kalması sağlanmaktadır.2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hakedişinin aylık en az 12.500 TL+KDV olması, iş ortaklarımızın da beklentilerini karşılar şekilde, garanti altına alınmıştır” bilgilerine yer verildi. .