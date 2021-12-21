Trendyol, İş Ortağı Buluşmaları etkinliklerine Kayseri'den başladı

Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, 'Ülke ekonomisi için olduğu kadar e-ticaret sektörü için de önemli potansiyel barındıran Kayseri, Trendyol platformunda en fazla ciroyu yapan beşinci il konumunda' dedi.

Trendyol, satıcılarının işlerini geliştirmelerine, büyütmelerine ve çok daha fazla müşteriye ulaşmalarına destek olmak amacıyla başlattığı İş Ortağı Buluşmaları'nın ilkini Kayseri'de gerçekleştirdi.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, 500'e yakın Kayserili satıcının katıldığı buluşmanın açılışını Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal yaptı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, iş ortağı buluşmalarına Kayseri'den başladıklarını, bundan sonra adım adım tüm Türkiye'yi dolaşacaklarını bildirdi.

Kayseri'nin ticaret ve e-ticaret açısından taşıdığı potansiyele değinen Acar, şunları kaydetti:

'Kayseri'deki satıcı sayımız 2019'dan bu yana yüzde 175 artarak 5 bine yaklaştı. Son bir yılda platformumuz üzerinden Kayseri'den tüm Türkiye'ye 4 milyonu aşkın ürün satışı gerçekleşti. Kayseri'deki satıcılarımız toplam cirolarını son 2 yılda yüzde 460 artırdı. Ülke ekonomisi için olduğu kadar e-ticaret sektörü için de önemli potansiyel barındıran Kayseri, Trendyol platformunda en fazla ciroyu yapan beşinci il konumunda. Bu tablo e-ticaretin yerel kalkınmaya, istihdama ve ekonomik büyümeye verdiği katkıyı çok net bir şekilde ortaya koyuyor.'

'e-ihracata yatırım yapacağız'

Ozan Acar, Trendyol'un 16,5 milyar dolar değere ulaştığını ve Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık yabancı yatırım getirdiğini belirterek, bu kaynakla platformda yer alan işletmelerin e-ticaret deneyimlerini iyileştireceklerini bildirdi.

Bu doğrultuda teknolojiye, lojistiğe, insan kaynağına ve e-ihracata yatırım yapacaklarını kaydeden Acar, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bugün Kayseri'deki bir işletme, Trendyol üzerinden İstanbul'a satış yaptığı gibi, yakın zamanda Berlin'deki, Paris'teki, Londra'daki müşteriye de doğrudan ihracat yapabilir hale gelecek. Şu anda e-ihracat için lojistik, depolama, teknoloji başta olmak üzere tüm altyapı yatırımları için yoğun şekilde çalışıyoruz. Türk üreticilerin ürünlerini doğrudan Avrupalı müşterilere göndermesini sağlayacağız. Ülkemiz için katma değeri yüksek bir e-ihracat köprüsü kuracağız.'

'Ülkemizin e-ticaret hacminin 2 katına çıkabileceğini öngörüyoruz'

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan da e-ticaretin işlerini büyütmek isteyenler için bir fırsat olduğunu belirterek, e-ticaret büyüdükçe işletmelerin cirosunun, tüketicilerin de refahının arttığını bildirdi.

Türkiye'de e-ticarette henüz yolun başında olduğunu aktaran Doğan, 'Şu anda ülkemiz e-ticaret hacmi ne kadar yüksek gözükse de bunun 2 katına çıkabileceğini öngörüyoruz. Trendyol'un e-ihracat açılımının da Türk üreticilerin ürünlerini yurt dışındaki müşterilerle doğrudan buluşturması açısından çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

'Türkiye e-ticaret pazarından daha fazla pay almalı'

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal ise dünya perakende sektörünün 2020 itibarıyla 25 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını, bunun 4,9 trilyon dolarının e-ticaretten geldiğini bildirdi.

Başkal, '2023'te ise e-ticaretin de büyümesiyle perakende sektörünün büyüklüğünün 60 trilyon dolara, e-ticaret pazar payının ise 15 trilyon dolara çıkması öngörülüyor. Bu büyük pazardan Türkiye'nin daha fazla pay alması gerektiğini düşünüyoruz. e-ticaret iş hacimlerimizi ve cirolarımızı artırırken, işimizi daha da büyütmemiz için gerekli olan kurumsallaşma ve markalaşmaya da önemli bir katkıda bulunuyor.' açıklamalarında bulundu.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen 'İş Ortaklarımız Anlatıyor: Trendyol'da Satış Yapmak' başlıklı panelde, Trendyol'da başarılı işlere imza atan Kayserili satıcıların ilham veren öyküleri katılımcılarla paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.