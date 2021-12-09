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TIMETURK / EKONOMİ / Trendyol Hızlı Market nedir? Trendyol Hızlı Market hangi şehirlerde bulunur?

Trendyol Hızlı Market nedir? Trendyol Hızlı Market hangi şehirlerde bulunur?

Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden market alışverişi yapmak çoğu kişinin tercihi haline geldi. Hastalıktan veya yoğunluktan dolayı market alışverişi yapamayan kişiler internet üzerinden sipariş vererek ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Trendyol şirketine ait olan Trendyol Hızlı Market hizmeti, insanların evden çıkmadan market alışverişi yapmasına olanak sağlıyor. Peki, Trendyol Hızlı Market hangi şehirlerde bulunur? Trendyol Hızlı Market hangi günler hizmet veriyor?

2 Saat Önce
2021-12-09 13:45:07
Trendyol Hızlı Market nedir? Trendyol Hızlı Market hangi şehirlerde bulunur?

Günümüzde insanların en büyük sorunlarından biri zamanın yetmemesidir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar bu sorunu az çok aşmış durumda. İnternet üzerinde bulunan uygulamalarla istediğiniz ürün kargoyla kapınıza kadar teslim edilmekte. Bu sebeple internet üzerinden alışveriş yapmak birçok insanın tercihi haline geldi. Trendyol şirketine ait olan Trendyol Hızlı Market hizmeti insanlara evden market alışveriş yapma kolaylığını sunuyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Trendyol Hızlı Market nedir ve hangi günler açık?

Trendyol Hızlı Market, müşterilerine market ihtiyaçlarını giderebilmeleri adına sunduğu yeni hizmetinin adıdır. Trendyol üzerinden binlerce market ürününü 30-45 dakika içerisinde ya da belirlediğiniz herhangi bir tarihte adresinize edilmesi isteyebilirsiniz. Trendyol Hızlı Market müşteri hizmetleri çağrı merkezine hafta içi ve hafta sonu 08:30 ile 24:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz.

Trendyol Hızlı Market hangi şehirlerde bulunur?

Trendyol Hızlı Market, İstanbul, Ankara Bursa, İzmir'de ve 30 ilde randevulu teslimat ile hizmet vermekte. Bulunduğunuz bölgede hizmet verip vermediğini öğrenmek için Trendyol uygulamasında “Hızlı Market” bölümüne bakabilirsiniz

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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