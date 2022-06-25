Trendyol, haziran ayı alışveriş trendlerini açıkladı

Trendyol, yaz dönemiyle birlikte yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla, mayo, terlik ve sandaletler, güneş gözlükleri, güneş koruyucuları ile deniz ve havuz ürünlerine ilginin arttığını bildirdi.

Trendyol'un haziran ayında tüketicilerin sepetlerinde en çok mayolar, terlik ve sandaletler, güneş gözlükleri, güneş koruyucuları ile deniz ve havuz ürünleri yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, yazın gelmesiyle birlikte değişen alışveriş trendlerine yönelik veriler değerlendirildi.

Trendyol, yaz dönemiyle birlikte yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla, mayo, terlik ve sandaletler, güneş gözlükleri, güneş koruyucuları ile deniz ve havuz ürünlerine ilginin arttığını bildirdi

Kozmetik ve güneş koruyuculu ürünlerde ciddi artış olurken müşteriler bu yıl özellikle güneş kremine yoğun ilgi gösterdi.

Plaj giyimi ve mayo kategorisinde binlerce farklı ürün ve yüzlerce markayı bir arada sunan Trendyol, tatil öncesi plaj giyim alışverişi yapmak isteyenlere çok sayıda alternatif sundu. Plaj giyim ürünlerinde bu sene en çok mayo tercih edildi.

Tatilde kombinlerini sandalet ve terliklerle tamamlamak isteyenler yüzlerce renk ve model seçeneği arasından tercihlerini yaptı.

Güneşin zararlı ışınlarını da engelleyen ve yaz aylarında çoğu kişinin yanından ayırmadığı güneş gözlükleri, hem yetişkinler hem de çocuklar için en çok tercih edilen aksesuar oldu.

Deniz ve havuz stilinin tamamlayıcısı parçalardan olan plaj şapkaları da tatil alışverişlerinin öncelikli ürünleri arasında yer aldı.

Deniz ve havuz tutkunları, yaz tatillerinin vazgeçilmez eğlence aracı olan şişme ürünleri tercih etti.

Yaz eğlencelerini ikiye katlayan, rengarenk tasarımlı şişme oyun havuzları, kaydıraklar, çeşitli boyutlarda şişme yataklar, havuz oyuncakları ve daha fazlasının yer aldığı Trendyol'da deniz ve havuz ürünleri haziran ayında en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

Ayrıca hobi ve su sporları malzemeleri, denizde eğlenmek amacıyla kullanılan maske, şnorkel ve gözlük gibi ürünler de en çok satılanlar arasına girdi.

Yazın denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarırken cildini güneşin zararlı etkilerinden korumak isteyenler, yüzlerce marka ve farklı faktörde koruyucular arasından kendi cilt tipine uygun güneş kremi ve losyonları satın aldı. Daha kısa sürede bronzlaşmak isteyenlerin sıklıkla kullandığı bronzlaştırıcı krem ve losyon ürünleri de ilgi gördü. .